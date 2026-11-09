Зірка "Диявол носить Prada" Меріл Стріп вляпалася в скандал через фільм про росіян

Здається, навіть трьох "Оскарів" недостатньо, щоб уникнути репутаційного скандалу. Голлівудська легенда Меріл Стріп вирішила підтримати російських журналісток, однак її захоплення їхньою історією викликало зовсім не ті емоції, на які, ймовірно, розраховувала акторка.

Як повідомляє Deadline, 77-річна Меріл Стріп опинилася під шквалом критики українців через просування документального фільму "Мої небажані друзі: Частина II – Вигнання" (My Undesirable Friends: Part II – Exile).

Зірка Голлівуду стала виконавчою продюсеркою стрічки режисерки Юлії Локтєвої, присвяченої російським незалежним журналістам, які виїхали з країни через переслідування кремлівського режиму.

Під час показу в Нью-Йорку Стріп назвала героїв фільму безстрашними людьми, які залишили свої родини, домівки та звичне життя заради власних переконань.

Меріл Стріп / Фото Courtesy of Brian Nunes

Знаменитість також зізналася, що перша частина документального проєкту настільки її захопила, що вона непомітно провела перед екраном понад п'ять годин.

Однак українці захоплення голлівудської зірки не розділили. У соцмережах, зокрема Threads, користувачі розкритикували Стріп за те, що у своєму виступі вона зосередилася на труднощах російських журналісток, не згадавши про страждання українців від російської агресії.

Особливе обурення викликало те, що на тлі повномасштабної війни увагу світової знаменитості отримали саме історії росіян, які були змушені емігрувати. Публічно на критику українців акторка наразі не відповіла.

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