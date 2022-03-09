Зірка фільму "Дванадцять друзів Оушена" Кетрін Зета-Джонс підтримала українських жінок

Оскароносна 52-річна акторка Кетрін Зета-Джонс вчора, 8 березня підтримала українських жінок. Про це вона написала у своєму інстаграмі та опублікувала фото українських захисниць та матерів.

У російсько-українській війні Україну підтримує весь світ, а українці не падають духом. Світові зірки показують, що їм не байдуже, що вони проти війни та проти вбивства мирних людей. Чимало допомагають фінансово українським сім’ям, а дехто доповнює свій образ жовто-синіми кольорами, перебуваючи у публічних місцях.

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У Міжнародний жіночий день, я хочу висловити своє замилування сміливими та красивими жінками України,

– написала вона.

Світлини українських жінок, які опублікувала Кетрін Зета-Джонс / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, що з Міжнародним днем боротьби за жіночі права українських жінок привітала і легендарна зірка Дженніфер Еністон.

А сьогодні її колега з серіалу "Ранкове шоу" Різ Візерспун у своєму інстаграмі акторка опублікувала світлини зі словами підтримки України. Крім цього, зірка залишила посилання на організації, які фінансово підтримують українські сім’ї.

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