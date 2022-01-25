Зірка "Гри престолів" розкритикував ідею ремейку "Білосніжки та семи гномів": у чому причина

Пітер Дінклейдж розкритикував нову кіноадаптацію "Білосніжки та семи гномів" від Disney у подкасті WTF with Marc Maron. Він вважає, що прогресивність у виборі актриси на головну роль немає сенсу, якщо гноми все ще уособлюють застарілі стереотипи про маленьких людей.

Що відомо про ремейк "Білосніжка та сім гномів"

Ремейк "Білосніжки та семи гномів" вже якийсь час перебуває у планах Disney, і знімальний процес повинен розпочатися у 2022 році. Режисером виступить Марк Уебб, а головну роль зіграє Рейчел Зеглер із "Вестсайдської історії" Стівена Спілберга.

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Наскільки сильно ремейк відійде від історії оригіналу, поки що невідомо, але актор Пітер Дінклейдж, відомий за "Грою престолів", заздалегідь виявився незадоволеним ідеєю випустити ще одну картину з цього ж сюжету.

У всьому цьому повно лицемірства. Не хочу нікого образити, але я був приголомшений, коли вони з гордістю оголосили про те, що взяли латиноамериканську актрису на роль Білосніжки, при цьому все ще намагаючись розповісти історію Білосніжки і семи гномів. Зробіть крок назад та подивіться, що ви робите. Я не бачу в цьому жодного сенсу,

– заявив Дінклейдж.

Актор засмучений тим, що Disney намагається бути прогресивним, проте робить це вибірково, заплющуючи очі на частину проблем.

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Ви намагаєтеся бути прогресивними, але в той же час все ще розповідаєте цю чортову історію про сімох гномів, що живуть разом в одній печері. Якого біса? Чи всі мої сили, витрачені на просування цієї справи, були даремними? Схоже, я не досить голосно говорив,

– додав Пітер.

Актор наголосив, що не має нічого проти самої Рейчел Зеглер та людей, які відповідали за кастинг, оскільки він упевнений, що їхнє рішення було прийнято з найкращих спонукань. Дінклейдж лише хоче, щоб настільки ж прогресивним був підхід до всієї історії.

Неясно, якими в Disney збираються показати гномів у ремейку, тому не виключено, що невдоволення Дінклейджа є передчасним.

Коли вийде ремейк "Білосніжки та семи гномів", поки що невідомо. Точної дати старту зйомок також немає.