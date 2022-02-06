Зірка "Оповіді служниці" вразила мережу у головній ролі шоу для Apple TV+: інтригуючий тизер

Американська актриса Елізабет Мосс заінтригувала головною роллю у новому проєкті Apple TV+ під назвою "Сяючі дівчата" (Shining Girls). Прем'єру стримінг анонсував 29 квітня 2022 року.

Як повідомляє 24 канал, у п'ятницю 4 лютого тизер проєкту з'явився на офіційному ютуб-каналі стримінгу. Також відомо, що шоу "Сяючі дівчата" складатиметься з восьми епізодів.

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Чим вражає сюжет серіалу

Одного разу на журналістку здійснює напад серійний убивця. Чудом їй вдається врятуватись та вижити після усього жахіття, що скоїв насильник. Тож тепер головна героїня буде прагнути помсти. І все було б просто, якби маніяк не будував портали для того, щоб пересуватися у часі, втікаючи від покарання. Розслідування журналістки виявить, що саме для таких переміщень йому необхідно позбавляти життя особливо талановитих, радісних дівчат, яких називають "сяючими". Маніяк не підозрює, що одна із таких "сяючих" вижила і тепер йде його слідом.

Основою "Сяючих дівчат" став бестселлер письменниці Лорен Б'юкес, який було видано у 2013 році.

"Сяючі дівчата" 2022: дивіться офіційний тизер серіалу

, що серед продюсерів проєкту можна знайти ім'я Леонардо Ді Капріо.

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Головну роль у серіалі виконала зірка відомого проєкту "Оповідь служниці" Елізабет Мосс. Також у серіалі взяли участь такі актори як Джеймі Белл, Вагнер Мовра.