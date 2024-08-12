У жовтні в мене ВЛК, – зірка "Перших ластівок" зізнався, чи готується до мобілізації

Актор Максим Самчик розповів про початок повномасштабного вторгнення і те, як він отримав повістку. Тепер зірка "Перших ластівок" готується воювати на фронті.

Зірка серіалу "Перші ластівки" розповів, що отримав повістку за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. За висновками медкомісії, Максима Самчика визнали непридатним. Тому він не годився для строкової служби. Однак актор мав ще раз з'явитися у військкоматі 24 лютого 2022 року.

До слова Андрій Лузан з "Левів на джипі" показав нові фото навчань в ЗСУ

На початку повномасштабної війни Максим Самчик долучився до ДФТГ (добровольче формування територіальної громади). Його завдання полягало в тому, щоб не створювати заторів та перевіряти автівки з номерами Донецької та Луганської областей. Згодом актор пішов працювати у книгарню.

Зараз Максим Самчик готується до мобілізації та вивчає професію оператора дронів.

У жовтні в мене ВЛК. Я буду міняти свій квиток, тобто не квиток, а приписне. Зараз вчусь літати на fpv. Далі – буде видно. Не знаю, наскільки це варто говорити, але кажуть, що це все до лампочки, що все одно підеш в піхоту. Вже як буде. Бо говорити можна багато чого. Конкретно зараз я тут,

– розповів актор.

Інтерв'ю з Максимом Самчиком: дивіться відео онлайн

Максим Самчик – відомий український актор. Здобув першу популярність після ролі Феді Макарова у телесеріалі "Перші ластівки". Грав у серіалах "Ботоферма", "Коло омани", "Тільки живи".

Максим Самчик має активну громадянську позицію. Він займається волонтерством та організовує збори на підтримку ЗСУ, які підкріплює креативним оформленням.