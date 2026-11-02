Голлівудський актор приїхав до Чорнобиля: зірка "Гри престолів" здивував несподіваним візитом

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, якого мільйони глядачів знають за серіалом "Гра престолів", побував на Чорнобильській АЕС. І приїхав він не заради екстремального туризму.

26 жовтня голлівудська зірка відвідав ЧАЕС разом із делегацією Програми розвитку ООН. Про це повідомили на офіційному сайті Чорнобильської АЕС. Мета візиту – створення документального проєкту, який розповість світові про життя станції та зони відчуження в умовах повномасштабної війни.

Що Ніколай Костер-Вальдау робив на ЧАЕС

Під час поїздки актор зустрівся з генеральним директором станції Сергієм Таракановим, поспілкувався з працівниками та записав інтерв'ю для майбутнього документального проєкту.

Костеру-Вальдау також показали блочні щити управління третього та четвертого енергоблоків, меморіал "Героям Чорнобиля" та Новий безпечний конфайнмент – величезну захисну споруду над зруйнованим реактором.



Ніколай Костер Вальдау в Чорнобилі / Фото gallery.chnpp



Особливу увагу приділили наслідкам російської агресії, пошкодженню захисної арки та необхідності її відновлення.

За словами Сергія Тараканова, актор не обмежився формальним візитом і фотографіями на пам'ять. Він активно цікавився роботою станції, наслідками аварії 1986 року та проблемами, з якими сьогодні стикаються її працівники.

До слова, це не перше знайомство Костера-Вальдау з ядерною тематикою. У 2022 році він відвідав японську АЕС "Фукусіма". А з 2016 року актор є послом доброї волі ПРООН і бере участь у міжнародних ініціативах із захисту довкілля та боротьби зі зміною клімату.

Крім того, під час перебування в Україні актор відвідав Прип'ять. Там він зустрівся з ліквідатором аварії Володимиром Вербицьким, який показав знаменитості свою колишню квартиру та розповів про життя міста до Чорнобильської катастрофи.

Майбутній документальний проєкт має привернути увагу міжнародної спільноти до проблем ЧАЕС, радіаційної безпеки та необхідності подальшої підтримки України. Дату прем'єри поки не оголосили.



Нагадаємо, що актор приїхав до України декілька днів тому і вже встиг відчути на собі обстріли Києва.



