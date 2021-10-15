Зірка світового кіно Фанні Ардан відкрила у Києві SOTA CINEMA&THEATRE HUB

На відкриття нового творчого проєкту SOTA CINEMA&THEATRE HUB Київ відвідала зірка світового кіно – акторка Фанні Ардан. На своєму творчому вечорі в кінотеатрі "Оскар" видатна француженка представила свою режисерську роботу – художній фільм "Химери, яких немає", поспілкувалася з колегами, шанувальниками та студентами.

Понад дві години Фанні Ардан відповідала на запитання модератора вечора – кінокритика Олексія Тарасова та гостей, а виступ майбутніх акторів – гурту "ШмальгаузенЪ", який став особливим подарунком для легендарної акторки, настільки її надихнув, що вона захотіла прочитати вірш Володимира Висоцького французькою мовою у супроводі музикантів. Про це Кіно 24 розповіла SOTA Cinema Group.

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Гурт "ШмальгаузенЪ" / Фото SOTA CINEMA

"Ми дуже чекали на Фанні Ардан та щасливі, що крізь карантини та локдауни ми нарешті зустрілися та відкрили SOTA CINEMA &THEATRE HUB за підтримки компанії Mastercard Україна, – розповів засновник SC&TH, кінопродюсер Олег Кохан.

Сподіваємося, що такі вечори та дискусії стануть традицією, а наш HUB – місцем зустрічі справжнього мистецтва з глядачем, адже народження будь-якого твору відбувається не тоді, коли його демонструють на екрані або ж сцені, а коли воно проявляється у вашій голові й відлунює в серце,

– він доповнив.



Олег Кохан / Фото SOTA CINEMA

"Не дивлячись на те, що Mastercard є глобальною технологічною компанією, для нас тема кіно актуальна і близька. Згідно з дослідженням Mastercard, в рамках якого ми визначали найпопулярніші сфери інтересів власників наших карток, кінематограф входить у ТОП passion-категорій серед європейців. В Україні ж 47 % опитаних також відзначають кіно серед своїх захоплень, оскільки воно допомагає підняти настрій, дозволяє помріяти та замислитися. З огляду на такий інтерес, ми вже довгий час підтримуємо міжнародні кіноподії – Каннський, Венеціанський, Берлінський, Одеський кінофестивалі, – і, безумовно, раді співпрацювати з локальними творчими проєктами", – поділилася Наталя Байдала, директорка з маркетингу та комунікацій Mastercard в Україні та Молдові.



Наталя Байдала / Фото SOTA CINEMA

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"Коли я працюю у театрі чи знімаюся у кіно, я не бачу глядача і немов знаходжуся в темному герметичному кубі. Промінь світла з’являється лише тоді, коли хтось каже, що знає мене, мою творчість. Ці два дні в Києві стали справжнім світлом – ваші запитання, обговорення стрічки та виступ студентів були незабутніми. Якби я могла залишитися тут ще ненадовго і насолоджуватися цим спілкуванням і неймовірним виглядом на Дніпро з мого вікна, я була б щасливою", – поділилася емоціями Фанні Ардан.



Фанні Ардан / Фото SOTA CINEMA

Життєве кредо Фанні Ардан

Під час дискусії Фанні Ардан часто підкреслювала своє життєве кредо: толерантне відношення до людей, та нагадала про найважливішу пораду свого батька, якій вона навчила своїх доньок – менше говорити про політику, ніколи не вчити інших життю, а головне – ніколи не зраджувати внутрішній свободі.

Кінозірка залюбки, поснідала у ресторані французької кухні Citronelle таетногурту "ДахаБраха", Мар’яни Садовської та Ніни Матвієнко, вишиванку та прикраси Innate_inlove українського ювеліра Inna Lypnyk. Зупинялася Фанні Ардан у Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Організатори візиту Фанні Ардан до Києва пообіцяли, що найближчим часом на всіх кіноманів чекає в SOTA CINEMA &THEATRE HUB зустріч з новими кінозірками, а також театральна прем’єра та творчі батли між критиками та авторами.