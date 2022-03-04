Зірка світового кіно Пірс Броснан записав відеозвернення до українців: "Це божевільне вбивство"

4 березня 2022 , 17:15
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Джерело:

Голос Америки

Ірландський актор Пірс Броснан, найбільш відомий за роллю Джеймса Бонда, записав відеозвернення до українців. У цьому йому допомогла українська активістка зі США.

Актор побажав якнайшвидше зупинити війну Росії проти України. "Наші молитви з усіма вами (українцями, – Кіно 24)". 

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Зупинімо це божевільне вбивство. Де людяність у цій жахливій брутальності? Наші молитви з усіма вами. Боже благослови, тримайтеся, будьте сильними,
– сказав актор Пірс Броснан.

 


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Автор: Наталія Гулій