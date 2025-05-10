Нічого не цураюся, – зірка "Жіночого лікаря" Андрій Ісаєнко відповів, чому не на фронті

Актор Андрій Ісаєнко не служить у війську, тому часто чує це запитання у свій бік. Він розповів, як у 2022 році його відмовили мобілізувати, та як реагує на закиди.

Андрій Ісаєнко зізнався, що намагається не читати та не звертати увагу на негативні коментарі. Про це актор розповів в інтерв'ю Кіно 24.

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Зірка "Жіночого лікаря" пригадав, що ходив до військкомату на початку повномасштабної війни. Тоді йому відмовили та сказали, що він більше приносить користі в тилу. Зараз актор продовжує займатися волонтерською діяльністю.

У 22-му, коли почалось повномасштабне вторгнення, я пішов до військкомату, не чекаючи на повістку. І з огляду на мою волонтерську діяльність, мені сказали, що тут я більше користі принесу, ніж там. Я продовжив займатися волонтерством і культурною діяльністю, і вважаю, що це насправді зараз важливо. Не цураюся нічого: якби сказали – йди на фронт, я б пішов,

– підкреслив Андрій Ісаєнко.

Повне інтерв'ю з зіркою "Жіночого лікаря" читайте у межах проєкту "Інтерв'ю24".

Додамо, близько місяця тому будинок Андрія Ісаєнка постраждав від російського дрона. Наразі в домі немає газу, але роботи тривають. Актор зізнався, що не планує нікуди переїжджати.

"У нас й досі немає газу. Відповідні служби щось роблять, роботи йдуть, але поки нема. У нас будинок довгий, прилетіло у перший під'їзд, а ми живемо у 8-му – це нам ще пощастило, бо не так було відчутно і гучно, як у сусідів", – зазначив Ісаєнко.