Зірки українського шоубізнесу і кіно потраплять у новорічну пригоду у фільмі "Потяг у 31 грудня"

У Києві розпочалося фільмування зворушливої новорічної історії "Потяг у 31 грудня". Картина від творців успішної комедійної кінотрилогії “Скажене весілля” вийде в кінотеатральний прокат 1 січня 2025 року.

У новорічній комедії від FILM.UA Group знялися відомі українські актори та найяскравіші зірки українського шоубізнесу. Сімейна комедія "Потяг у 31 грудня" розповідає про любов, дружбу, пригоди українців та дива, які трапляються лише в новорічну ніч.

Рекомендуємо Заробляють криваві рублі: 5 російських акторів, які родом з України, але живуть в країні ворога

Українські зірки потраплять у новорічну пригоду у фільмі "Потяг у 31 грудня"

Головні ролі у фільмі виконають Станіслав Боклан, Катерина Кузнецова, Артемій Єгоров, Влад Нікітюк, Лілія Ребрик, Юрій Горбунов, Андрій Ісаєнко, Лілія Цвелікова, Володимир Ніколаєнко та інші. Також на екрані у ролі камео з'являться найвідоміші представники українського шоубізу. Їхні імена поки що тримаються у секреті.

Я дуже люблю атмосферні проєкти! І мені пощастило, що тут надзвичайно приємна команда й актори, які самовіддано роблять спільну велику справу. Ми як швейцарський годинник: всі-всі разом, усі поєднані та підтримуємо одне одного!

– поділилася враженнями від знімального процесу акторка Катерина Кузнецова.



Команда фільму "Потяг у 31 грудня" / Фото FILM.UA Group

З перших днів війни Укрзалізниця стала символом нашої незламності – ключовим брендом для багатьох українців, якому довіряють. Тож у новій картині потяг постає повноцінним героєм стрічки зі своїми історіями, долями та легендами. За словами творців, цей фільм стане подякою Укрзалізниці, яка від початку повномасштабного вторгнення рятує мільйони життів і повертає людей додому.

Навколо нашого фільму об'єднуються неймовірні партнери. Ми дуже вдячні за плідну співпрацю Укрзалізниці, а також нашим потужним медіапартнерам, спонсорам та інвесторам. Віримо, що саме завдяки такій синергії незабаром в Україні з'явиться своє традиційне новорічне кіно, що об'єднає родини біля екранів під час новорічних свят,

– коментує співпрацю продюсерка та співавторка проєкту Зоя Сошенко.

За сюжетом, провідник поїзда Микола Іванович 31 грудня вирушає у свій останній службовий рейс, після якого має вийти на пенсію. Він планує спокійно провести новорічну ніч, адже традиційно в цей час потяги порожні. Однак цього разу чоловік зустріне свято з пасажирами, які прямують до Львова. Цієї ночі у вагоні зустрінуться наречена-втікачка, подружжя на межі розлучення, гіперактивна вагітна та бухгалтер-інтроверт, з яким важко порозумітися.

Мені здається, це саме та пригода, в яку хоча б раз хотів би потрапити кожен. Бо хоч би скільки нам років було, ми всі віримо у казки та дива. Це історія, яку хотілось би переказувати щороку своїм друзям з усмішкою на обличчі,

– розповів виконавець головної ролі актор Станіслав Боклан.



Фільм "Потяг у 31 грудня" / FILM.UA Group

Історія набирає обертів, коли потяг несподівано зупиняється серед поля, що змушує людей познайомитися ближче. З'ясовується, що в опонентів чимало спільного. Чи зможуть пасажири подолати, здавалося б, непереборні розбіжності та чи дістануться вони зрештою Львова – глядач дізнається вже цієї новорічної ночі.