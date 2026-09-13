Мільйони фанатів їх обожнюють, а вони – ні: 5 зірок, які не люблять свої знамениті ролі

Є ролі, за які актори отримують "Оскари", мільйонні гонорари та армію фанатів. А потім минає кілька років – і зірка дивиться на власний фільм приблизно так само, як ми на фотографії з невдалою зачіскою у 2009-му: бажано більше ніколи цього не бачити.

Причини різні: комусь не подобається власна гра, хтось ненавидів сценарій, а дехто роками тролив персонажа, який зробив його знаменитим. 24 Канал зібрав 5 голлівудських акторів, які відверто розповідали, чому не в захваті від своїх культових ролей.

Роберт Паттінсон – Едвард Каллен у "Сутінках"



"Сутінки" / Фото imdb



Мільйони підлітків мріяли про Едварда Каллена, а Роберт Паттінсон тим часом намагався зрозуміти, що хорошого всі знайшли у 108-річному вампірі-школярі. Актор роками жартував над "Сутінками" і досить жорстко проходився саме по своєму персонажу.

Паттінсон розповідав, що що більше читав сценарій, то більше ненавидів Едварда, тому зіграв його як героя, який ненавидить самого себе.

Джордж Клуні – Бетмен у "Бетмені і Робіні"



"Бетмен і Робін" / Фото imdb



Супергеройська роль, яку хотів би отримати майже кожен актор? Для Джорджа Клуні – радше сімейна таємниця, яку краще не показувати дружині.

Актор неодноразово критикував "Бетмена і Робіна" 1997 року та навіть жартував, що постійно перепрошує за цей фільм. Пізніше Клуні визнав, що сам був у ньому поганий, а перегляд стрічки називав фізично болісним.

Ченнінг Татум – Дюк у "G.I. Joe: Атака Кобри"

"G.I. Joe: Атака Кобри" / Фото imdb



Тут навіть не потрібно шукати приховані натяки. Коли Ченнінга Татума запитали про "G.I. Joe: Атака Кобри", він прямо заявив, що ненавидить цей фільм.

За словами актора, погодився він далеко не через любов до сценарію: після "Тренера Картера" Татум мав контракт на три фільми з Paramount і фактично був зобов'язаний зніматися. Сам сценарій йому теж не подобався. $300 мільйонів світових зборів, очевидно, тепліших почуттів не додали.

Кейт Вінслет – Роуз у "Титаніку"



Фільм "Титанік" / Фото imdb



Сам "Титанік" Кейт Вінслет не ненавидить – а от дивитися на власну гру їй довго було боляче. Акторка зізнавалася, що під час перегляду знаменитого фільму постійно ловила себе на думці, що хотіла б зіграти сцени заново.

Особливо Вінслет не подобався її американський акцент, який вона називала жахливим. Поки світ сперечався, чи помістився б Джек на дверях, сама Роуз мала значно важливіше питання: "Невже я справді так це зіграла?"

Деніел Редкліфф – Гаррі Поттер



"Гаррі Поттер" / Фото imdb



З Гаррі Поттером ситуація трохи інша: Деніел Редкліфф не ненавидить самого персонажа і не відхрещується від франшизи. Натомість йому дуже не подобається частина власної акторської роботи у ранніх фільмах.

Редкліфф казав, що перегляд старих частин для нього місцями незручний, адже на екрані фактично залишилися його "уроки акторської майстерності". Десь він намагався грати тонко, а тепер дивиться на результат і розуміє, що іноді просто нічого не робив. Магія магією, а професійний крінж ніхто не скасовував.

Маємо для вас ще добірку зі знаменитостями, які зустріли своє кохання на зйомках музичних кліпів.