10 зіркових акторів-двійників, яких часто плутають через їхню зовнішність: фотопорівняння

Часто користувачі соціальних мереж плутають відомих акторів та актрис. І це не дивно, оскільки багато знаменитостей дійсно неймовірно схожі між собою, наче близнята.

У деяких з них ідентичні риси обличчя, міміка та навіть поведінка. Така схожість часто викликає плутанину серед шанувальників.

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Том Гарді та Логан Маршалл-Грін

Не кожен зможе одразу відрізнити 43-річного Тома Гарді від 44-річного Логана Маршалл-Гріна. Обидва актори мають схожі риси обличчя, що часто призводить до плутанини серед глядачів. Проте, Том Гарді є більш популярним і визнаним у світі кіно, ніж його "двійник", завдяки своїм численним ролям у високобюджетних фільмах та серіалах.

Том Гарді та Логан Маршалл-Грін / Колаж Кіно 24

Селена Гомес та Люсі Хейл

На початку кар'єри Люсі Хейл часто плутали з Селеною Гомес через їх темне волосся і схожість у рисах обличчя. Це часто призводило до плутанини серед шанувальників і глядачів. Проте з часом Люсі Хейл розвинула свій власний стиль і визнання у кіноіндустрії, що дозволило їй відрізнитися від Селени Гомес як окремої талановитої особистості.



Селена Гомес та Люсі Хейл / Колаж Кіно 24

Демі Мур та Дженніфер Конеллі

Американські акторки Демі Мур та Дженніфер Коннеллі настільки схожі, що фани жартома називають їх рідними сестрами. Їхні зовнішність і вираз обличчя мають багато спільних рис.



Демі Мур та Дженніфер Коннелі / Колаж Кіно 24

Марго Роббі та Джеймі Пресслі

Марго Роббі та Джеймі Пресслі дійсно мають вигляд, ніби сестри. Вони схожі не лише за білявим волоссям, а й за овалом обличчя, високим чолом, широкою усмішкою, кольором очей та навіть формою брів. Їхня зовнішня схожість часто стає причиною плутанини серед фанів і шанувальників кіно. Попри це, обидві акторки мають свій унікальний стиль і власний професійний шлях у світі шоубізнесу.



Марго Роббі та Джеймі Пресслі / Колаж Кіно 24

Попри те, що ці актори схожі між собою, кожен із них має свою власну життєву історію та творчий шлях, які точно не зрівняється з досвідом його зіркового "двійника".