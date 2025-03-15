Стали повною несподіванкою: 5 найгучніших розлучень акторських пар

Хотілося б, щоб кожна пара жила в подружжі "довго і щасливо", однак реальність буває іншою. Часто зіркові пари як створюються, так і завершуються у короткі терміни. Але навіть ті союзи, що живуть разом багато років, можуть розпадатися.

Кіно 24 розповість про гучні розлучення акторських пар, які обговорювали всі. Ці зірки, які стали знаменитими на весь світ, не змогли побудувати міцну сім'ю.

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Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі та Бред Пітт познайомилися у 2004 році на зйомках фільму. Вони одружилися у 2014 році у Франції після майже 10 років стосунків. У пари у шлюбі з'явилося шестеро дітей, з яких троє названих.

У 2016 році Джолі подала на розлучення, посилаючись на "непримиренні розбіжності". Основним конфліктом стало опікування дітьми. Розлучення офіційно завершилося у 2019 році, але судові суперечки щодо опіки та спільних активів тривали ще довго.



Бред Пітт і Анджеліна Джолі / Фото Getty Images

Джонні Депп і Ембер Герд

Пара познайомилась під час знімань фільму "Ромовий щоденник" у 2011 році. Вони закрутили роман через три роки, – на той час Джонні Депп розійшовся з Ванессою Параді. У 2015 вони одружилися на Багамах.

Але вже через рік Ембер Герд подала на розлучення з гучними заявами про фізичні та словесні образи з боку чоловіка. Їхній розрив завершився у січні 2017 року, але судові тяганини щодо наклепу тривали багато років потому.



Ембер Герд і Джонні Депп / Фото Getty Images

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер

Акторська пара прожила близько 10 років у шлюбі, вони стали батьками трьох дітей. Бен і Дженніфер познайомилися на знімальному майданчику у 2000 році та почали зустрічатися у 2004. Пара одружилась через рік на островах Теркс і Кайкос. У 2015 році прогриміла новина про їхнє розлучення. Певний час у мережі ходили чутки, нібито Аффлек закрутив роман з нянею.



Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер / Фото Getty Images

Том Круз і Кеті Холмс

Том Круз і Кеті Холмс почали зустрічатися у 2005 році, і вже того ж року Круз зробив їй пропозицію. Вони одружилися 18 листопада 2006 року в Італії. У шлюбі народилася їхня донька Сурі.

Подейкують, що причиною розлучення пари була надмірна прихильність Тома Круза до саєнтології й бажання залучити до організації їхню юну доньку.



Том Круз і Кеті Холмс / Фото Getty Images

Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс

Одна з найміцніших голлівудських пар познайомилась у 1995 році. Попри різницю у віці, менш ніж за рік вони одружилися, згодом стали батьками. Г'ю і Деборра вітали одне одного з усіма святами та не боялися публічності. Але вже у 2022 році світ приголомшила новина про їхнє розлучення.



Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс / Фото з інстаграму Г'ю Джекмана