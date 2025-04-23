Астрологічний портрет героїв нового серіалу "Кохання та полум’я": хто вони за знаком зодіаку

Зовсім нещодавно в Україні відбулась прем'єра серіалу "Кохання та полум'я". Це стрічка про наших рятувальників, працівників ДСНС, які щодня рятують життя мільйонів.

У стрічці зіграли такі українські актори: Тарас Цимбалюк, який стане новим Холостяком, Катерина Кузнецова, Роман Ясіновський та інші. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, хто вони за знаком зодіаку та хто найближчий вашому темпераменту.

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Катерина Кузнецова – Рак

Головна акторка серіалу "Кохання та полум'я" Катя Кузнецова за знаком зодіаку – Рак. Вона народилася 12 липня. Жінки-Раки є дуже емоційними та чуттєвими. Однак разом із цим вони вимогливі – зокрема до себе. Це дуже добре характеризує акторку.

У нещодавньому інтерв'ю Катерина відзначала, що дуже вимоглива до себе у професії. Її гра у серіалі "Кохання та полум'я" – яскраве цьому підтвердження, адже українці вже встигли закохатися у героїню, яку втілила Катя.

Тарас Цимбалюк – Стрілець

Найбажаніший новий холостяк України Тарас Цимбалюк святкує день народження 16 грудня, а отже, за знаком зодіаку він Стрілець. Представники цього знака відомі своїм гострим розумом і чудовим почуттям гумору. Водночас Стрільці можуть бути доволі впертими та не переносять поразок – їм важливо завжди досягати поставлених цілей.

У серіалі "Кохання та полум'я" актор наділив свого героя саме такими рисами. Тому у стрічці повно пристрасті та особливих моментів, у яких фігурує Цимбалюк.

Роман Ясіновський – Лев

Роман Ясіновський народився 1 серпня. Тому за знаком зодіаку він – гордий лев. Кажуть, що здебільшого їхній складний характер навіть допомагає бути успішними й у кар'єрі, і в особистому житті.

Актор втілив роль капітана ДСНС – людину, максимально віддану своїй справі. Очевидно, між знаком зодіаку та героєм, якого втілив Роман, є чимало спільного. Сам актор зізнається: його персонаж – справжній борець за справедливість, щирий і глибоко закоханий у Катерину. Він щиро вірить, що зможе завоювати її серце. Це чоловік, який не звик здаватися – і зазвичай таки досягає свого.