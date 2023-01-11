Золотий глобус 2023: усі переможці престижної кінопремії

80-та премія Золотий глобус 2023, яка відбулась у ніч на 11 січня, прогриміла у Беверлі-Гіллз за участі сотень зірок. Ведучі вже назвали лауреатів різних категорій, тому пропонуємо ознайомитись вам з ними усіма.

Сезон церемоній нагородження 2023 року традиційно відкриває премія Голлівудської асоціації іноземної преси. Оголошення результатів Золотого глобуса відбувалося у Beverly Hilton, що в Каліфорнії, де переможці у 27 категоріях отримали омріяні статуетки. Ведучим події став Джеррод Кармайкл, а статуетки вручали Ана де Армас, Дженна Ортега, Біллі Портер, Трейсі Морган, Дженніфер Кулідж і Квентін Тарантіно.

Важливо Аватар: Шлях води, Венздей, Дім Дракона: усі номінанти на премію Золотий глобус 2023

Після багатьох тогорічних премій у сфері кіно та музики, Золотий глобус став ще одним майданчиком, де митці згадали про російсько-українську війну. Під час церемонії голлівудський актор і амбасадор платформи UNITED24 Шон Пенн зі сцени прочитав звернення від імені президента України Володимира Зеленського.

Хто став переможцем Золотого глобусу 2023 року у категоріях "Кіно" і "Телебачення" – читайте нижче.

Переможці Золотого глобуса 2023

Фільм

Найкращий драматичний фільм

"Аватар: Шлях води"

"ТАР"

"Топ Ган: Меверік"

"Фабельмани" (переможець)

"Елвіс"

Найкращий фільм, комедія/мюзикл

"Банши Інішерина" (переможець)

"Вавилон"

"Все завжди і водночас"

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

"Трикутник смутку"

Найкращий анімаційний фільм

"Іну-О: Народження легенди"

"Кіт у чоботях: Останнє бажання"

"Ракушка "Марсель у взутті"

"Піноккіо" (переможець)

"Я — панда"

Найкращий міжнародний фільм (не англійською мовою)

"Аргентина, 1985" – Аргентина (переможець)

"Близько" – Бельгія

"На Західному фронті без змін" – Німеччина

"Рішення піти" – Південна Корея

"RRR: Поруч реве революція" – Індія

Найкращий драматичний актор

Остін Батлер – "Елвіс" (переможець)

Г'ю Джекман – "Син"

Білл Наї – "Жити"

Джеремі Поуп – "Перевірка"

Брендан Фрейзер – "Кит"

Найкраща драматична актриса

Кейт Бланшетт – "Тар" (переможиця)

Ана де Армас – "Білявка"

Віола Девіс – "Королева-воїн"

Олівія Колман – "Імперія світла"

Мішель Вільямс – "Фабельмани"

Найкращий актор комедії/мюзиклу

Адам Драйвер – "Білий шум"

Дієго Кальва – "Вавилон"

Деніел Крейг – "Ножі наголо: Скляна цибулина"

Ральф Файнс – "Меню"

Колін Фаррелл – "Банши Інішеріна" (переможець)

Найкраща актриса комедії/мюзиклу

Мішель Єо – "Все завжди і водночас" (переможиця)

Леслі Менвілл – "Місіс Харріс їде в Париж"

Марго Роббі – "Вавилон"

Аня Тейлор-Джой – "Меню"

Емма Томпсон — "Кохання на виклик"

Найкращий актор другого плану

Брендан Глісон – "Банши Інішеріна"

Баррі Кеоган – "Банші Інішеріна"

Джонатан Ке Кван – "Все завжди і водночас" (переможець)

Бред Пітт – "Вавилон"

Едді Редмейн – "Хороший медбрат"

Найкраща жіноча роль другого плану

Анджела Бассетт – "Чорна пантера: Ваканда назавжди" (переможиця)

Доллі де Леон – "Трикутник смутку"

Керрі Кондон – "Банши Інішеріна"

Джеймі Лі Кертіс – "Все завжди і водночас"

Кері Малліган – "Її правда"

Найкращий режисер

Ден Кван, Деніел Шайнерт – "Все завжди і водночас"

Джеймс Кемерон – "Аватар: Шлях води"

Баз Лурман – "Елвіс"

Мартін Мак-Дона – "Банши Інішеріна"

Стівен Спілберг – "Фабельмани" (переможець)

Найкращий сценарій фільму

"Банши Інішеріна" – Мартін Мак-Дона (переможець)

"Все завжди і водночас" – Ден Кван, Деніел Шайнерт

"Говорять жінки" – Сара Поллі

"Тар" – Тодд Філд

"Фабельмани" – Стівен Спілберг, Тоні Кушнер

Телебачення

Найкраща драма

"Корона"

"Дім Дракона" (переможець)

"Краще подзвоніть Солу"

"Озарк"

"Розрив"

Найкраща комедія / мюзикл

"Ведмідь"

"Початкова школа "Ебботт" (переможець)

"Вбивства в одній будівлі"

"Венздей"

"Хитрощі"

Найкращий обмежений серіал / телефільм

"Чорний птах"

"Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"

"Вибула"

"Пем і Томмі"

"Білий Лотос" (переможець)

Найкращий актор драматичного серіалу

Джефф Бріджес – "Старий"

Кевін Костнер – "Єллоустоун" (переможець)

Дієго Луна – "Андор"

Боб Оденкерк – "Краще подзвоніть Солу"

Адам Скотт – "Розрив"

Найкраща актриса драматичного серіалу

Емма Д’Арсі – "Дім Дракона"

Лора Лінні – "Озарк"

Імелда Стонтон – "Корона"

Гіларі Свонк – Alaska Daily

Зендея – "Ейфорія" (переможиця)

Найкращий актор комедії/мюзиклу

Дональд Гловер – "Атланта"

Білл Гейдер – "Баррі"

Стів Мартін – "Вбивства в одній будівлі"

Мартін Шорт – "Вбивства в одній будівлі"

Джеремі Аллен Вайт – "Ведмідь" (переможець)

Найкраща актриса комедії/мюзиклу

Квінта Брансон – "Початкова школа "Ебботт" (переможиця)

Кейлі Куоко – "Стюардеса"

Селена Гомес – "Вбивства в одній будівлі"

Дженна Ортега – "Венздей"

Джин Смарт – "Хакі"

Найкращий актор другого плану у драмі / комедії

Джон Літгоу – "Старий"

Джонатан Прайс – "Корона"

Джон Туртурро – "Розрив"

Тайлер Джеймс Вільямс – "Початкова школа "Ебботт" (переможець)

Генрі Вінклер – "Баррі"

Найкраща актриса другого плану у драмі / комедії

Елізабет Дебікі – "Корона"

Ганна Ейнбіндер – "Хакі"

Джулія Гарнер – "Озарк" (переможиця)

Джанель Джеймс – "Початкова школа "Ебботт"

Шеріл Лі Ральф – "Початкова школа "Ебботт"

Найкращий актор мінісеріалу / телефільму

Терон Егертон – "Чорний птах"

Колін Ферт – "Сходи"

Ендрю Гарфілд – "Під прапором небес"

Еван Пітерс – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера" (переможець)

Себастьян Стен – "Пем та Томмі"

Найкраща актриса мінісеріалу / телефільму

Джессіка Честейн – "Джордж і Теммі"

Джулія Гарнер – "Вигадана Анна"

Лілі Джеймс – "Пем та Томмі"

Джулія Робертс – "Газліт"

Аманда Сейфрід – "Розрив" (переможиця)

Найкраща роль актора другого плану у телевізійному обмеженому серіалі, серіалі-антології чи телефільмі

Фарід Мюррей Абрагам – "Білий лотос"

Донал Глісон – "Пацієнт"

Пол Волтер Хаузер – "Чорний птах" (переможець)

Річард Дженкінс – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"

Сет Роген – "Пем та Томмі"

Найкраща актриса другого плану у телевізійному обмеженому серіалі, серіалі-антології чи телефільмі