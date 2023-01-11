Золотий глобус 2023: усі переможці престижної кінопремії
80-та премія Золотий глобус 2023, яка відбулась у ніч на 11 січня, прогриміла у Беверлі-Гіллз за участі сотень зірок. Ведучі вже назвали лауреатів різних категорій, тому пропонуємо ознайомитись вам з ними усіма.
Сезон церемоній нагородження 2023 року традиційно відкриває премія Голлівудської асоціації іноземної преси. Оголошення результатів Золотого глобуса відбувалося у Beverly Hilton, що в Каліфорнії, де переможці у 27 категоріях отримали омріяні статуетки. Ведучим події став Джеррод Кармайкл, а статуетки вручали Ана де Армас, Дженна Ортега, Біллі Портер, Трейсі Морган, Дженніфер Кулідж і Квентін Тарантіно.
Важливо Аватар: Шлях води, Венздей, Дім Дракона: усі номінанти на премію Золотий глобус 2023
Після багатьох тогорічних премій у сфері кіно та музики, Золотий глобус став ще одним майданчиком, де митці згадали про російсько-українську війну. Під час церемонії голлівудський актор і амбасадор платформи UNITED24 Шон Пенн зі сцени прочитав звернення від імені президента України Володимира Зеленського.
Хто став переможцем Золотого глобусу 2023 року у категоріях "Кіно" і "Телебачення" – читайте нижче.
Переможці Золотого глобуса 2023
Фільм
Найкращий драматичний фільм
- "Аватар: Шлях води"
- "ТАР"
- "Топ Ган: Меверік"
- "Фабельмани" (переможець)
- "Елвіс"
Найкращий фільм, комедія/мюзикл
- "Банши Інішерина" (переможець)
- "Вавилон"
- "Все завжди і водночас"
- "Ножі наголо: Скляна цибуля"
- "Трикутник смутку"
Найкращий анімаційний фільм
- "Іну-О: Народження легенди"
- "Кіт у чоботях: Останнє бажання"
- "Ракушка "Марсель у взутті"
- "Піноккіо" (переможець)
- "Я — панда"
Найкращий міжнародний фільм (не англійською мовою)
- "Аргентина, 1985" – Аргентина (переможець)
- "Близько" – Бельгія
- "На Західному фронті без змін" – Німеччина
- "Рішення піти" – Південна Корея
- "RRR: Поруч реве революція" – Індія
Найкращий драматичний актор
- Остін Батлер – "Елвіс" (переможець)
- Г'ю Джекман – "Син"
- Білл Наї – "Жити"
- Джеремі Поуп – "Перевірка"
- Брендан Фрейзер – "Кит"
Найкраща драматична актриса
- Кейт Бланшетт – "Тар" (переможиця)
- Ана де Армас – "Білявка"
- Віола Девіс – "Королева-воїн"
- Олівія Колман – "Імперія світла"
- Мішель Вільямс – "Фабельмани"
Найкращий актор комедії/мюзиклу
- Адам Драйвер – "Білий шум"
- Дієго Кальва – "Вавилон"
- Деніел Крейг – "Ножі наголо: Скляна цибулина"
- Ральф Файнс – "Меню"
- Колін Фаррелл – "Банши Інішеріна" (переможець)
Найкраща актриса комедії/мюзиклу
- Мішель Єо – "Все завжди і водночас" (переможиця)
- Леслі Менвілл – "Місіс Харріс їде в Париж"
- Марго Роббі – "Вавилон"
- Аня Тейлор-Джой – "Меню"
- Емма Томпсон — "Кохання на виклик"
Найкращий актор другого плану
- Брендан Глісон – "Банши Інішеріна"
- Баррі Кеоган – "Банші Інішеріна"
- Джонатан Ке Кван – "Все завжди і водночас" (переможець)
- Бред Пітт – "Вавилон"
- Едді Редмейн – "Хороший медбрат"
Найкраща жіноча роль другого плану
- Анджела Бассетт – "Чорна пантера: Ваканда назавжди" (переможиця)
- Доллі де Леон – "Трикутник смутку"
- Керрі Кондон – "Банши Інішеріна"
- Джеймі Лі Кертіс – "Все завжди і водночас"
- Кері Малліган – "Її правда"
Найкращий режисер
- Ден Кван, Деніел Шайнерт – "Все завжди і водночас"
- Джеймс Кемерон – "Аватар: Шлях води"
- Баз Лурман – "Елвіс"
- Мартін Мак-Дона – "Банши Інішеріна"
- Стівен Спілберг – "Фабельмани" (переможець)
Найкращий сценарій фільму
- "Банши Інішеріна" – Мартін Мак-Дона (переможець)
- "Все завжди і водночас" – Ден Кван, Деніел Шайнерт
- "Говорять жінки" – Сара Поллі
- "Тар" – Тодд Філд
- "Фабельмани" – Стівен Спілберг, Тоні Кушнер
Телебачення
Найкраща драма
- "Корона"
- "Дім Дракона" (переможець)
- "Краще подзвоніть Солу"
- "Озарк"
- "Розрив"
Найкраща комедія / мюзикл
- "Ведмідь"
- "Початкова школа "Ебботт" (переможець)
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Венздей"
- "Хитрощі"
Найкращий обмежений серіал / телефільм
- "Чорний птах"
- "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
- "Вибула"
- "Пем і Томмі"
- "Білий Лотос" (переможець)
Найкращий актор драматичного серіалу
- Джефф Бріджес – "Старий"
- Кевін Костнер – "Єллоустоун" (переможець)
- Дієго Луна – "Андор"
- Боб Оденкерк – "Краще подзвоніть Солу"
- Адам Скотт – "Розрив"
Найкраща актриса драматичного серіалу
- Емма Д’Арсі – "Дім Дракона"
- Лора Лінні – "Озарк"
- Імелда Стонтон – "Корона"
- Гіларі Свонк – Alaska Daily
- Зендея – "Ейфорія" (переможиця)
Найкращий актор комедії/мюзиклу
- Дональд Гловер – "Атланта"
- Білл Гейдер – "Баррі"
- Стів Мартін – "Вбивства в одній будівлі"
- Мартін Шорт – "Вбивства в одній будівлі"
- Джеремі Аллен Вайт – "Ведмідь" (переможець)
Найкраща актриса комедії/мюзиклу
- Квінта Брансон – "Початкова школа "Ебботт" (переможиця)
- Кейлі Куоко – "Стюардеса"
- Селена Гомес – "Вбивства в одній будівлі"
- Дженна Ортега – "Венздей"
- Джин Смарт – "Хакі"
Найкращий актор другого плану у драмі / комедії
- Джон Літгоу – "Старий"
- Джонатан Прайс – "Корона"
- Джон Туртурро – "Розрив"
- Тайлер Джеймс Вільямс – "Початкова школа "Ебботт" (переможець)
- Генрі Вінклер – "Баррі"
Найкраща актриса другого плану у драмі / комедії
- Елізабет Дебікі – "Корона"
- Ганна Ейнбіндер – "Хакі"
- Джулія Гарнер – "Озарк" (переможиця)
- Джанель Джеймс – "Початкова школа "Ебботт"
- Шеріл Лі Ральф – "Початкова школа "Ебботт"
Найкращий актор мінісеріалу / телефільму
- Терон Егертон – "Чорний птах"
- Колін Ферт – "Сходи"
- Ендрю Гарфілд – "Під прапором небес"
- Еван Пітерс – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера" (переможець)
- Себастьян Стен – "Пем та Томмі"
Найкраща актриса мінісеріалу / телефільму
- Джессіка Честейн – "Джордж і Теммі"
- Джулія Гарнер – "Вигадана Анна"
- Лілі Джеймс – "Пем та Томмі"
- Джулія Робертс – "Газліт"
- Аманда Сейфрід – "Розрив" (переможиця)
Найкраща роль актора другого плану у телевізійному обмеженому серіалі, серіалі-антології чи телефільмі
- Фарід Мюррей Абрагам – "Білий лотос"
- Донал Глісон – "Пацієнт"
- Пол Волтер Хаузер – "Чорний птах" (переможець)
- Річард Дженкінс – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
- Сет Роген – "Пем та Томмі"
Найкраща актриса другого плану у телевізійному обмеженому серіалі, серіалі-антології чи телефільмі
- Дженніфер Кулідж – "Білий лотос" (переможиця)
- Клер Дейнс – "Флейшман у біді"
- Дейзі Едгар-Джонс – "Під прапором небес"
- Нісі Неш – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
- Обрі Плаза – "Білий лотос"