Золотий глобус 2023: усі переможці престижної кінопремії

11 січня 2023, 06:20
Читать новость на русском

80-та премія Золотий глобус 2023, яка відбулась у ніч на 11 січня, прогриміла у Беверлі-Гіллз за участі сотень зірок. Ведучі вже назвали лауреатів різних категорій, тому пропонуємо ознайомитись вам з ними усіма.

Сезон церемоній нагородження 2023 року традиційно відкриває премія Голлівудської асоціації іноземної преси. Оголошення результатів Золотого глобуса відбувалося у Beverly Hilton, що в Каліфорнії, де переможці у 27 категоріях отримали омріяні статуетки. Ведучим події став Джеррод Кармайкл, а статуетки вручали Ана де Армас, Дженна Ортега, Біллі Портер, Трейсі Морган, Дженніфер Кулідж і Квентін Тарантіно.

Важливо Аватар: Шлях води, Венздей, Дім Дракона: усі номінанти на премію Золотий глобус 2023

Після багатьох тогорічних премій у сфері кіно та музики, Золотий глобус став ще одним майданчиком, де митці згадали про російсько-українську війну. Під час церемонії голлівудський актор і амбасадор платформи UNITED24 Шон Пенн зі сцени прочитав звернення від імені президента України Володимира Зеленського. 

Хто став переможцем Золотого глобусу 2023 року у категоріях "Кіно" і "Телебачення" – читайте нижче. 

Переможці Золотого глобуса 2023

Фільм

Найкращий драматичний фільм

  • "Аватар: Шлях води"
  • "ТАР"
  • "Топ Ган: Меверік"
  • "Фабельмани" (переможець)
  • "Елвіс"

Найкращий фільм, комедія/мюзикл

  • "Банши Інішерина" (переможець)
  • "Вавилон"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Ножі наголо: Скляна цибуля"
  • "Трикутник смутку"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Іну-О: Народження легенди"
  • "Кіт у чоботях: Останнє бажання"
  • "Ракушка "Марсель у взутті"
  • "Піноккіо" (переможець)
  • "Я — панда"

Найкращий міжнародний фільм (не англійською мовою)

  • "Аргентина, 1985" – Аргентина (переможець)
  • "Близько" – Бельгія
  • "На Західному фронті без змін" – Німеччина
  • "Рішення піти" – Південна Корея
  • "RRR: Поруч реве революція" – Індія

Найкращий драматичний актор

  • Остін Батлер – "Елвіс" (переможець)
  • Г'ю Джекман – "Син"
  • Білл Наї – "Жити"
  • Джеремі Поуп – "Перевірка"
  • Брендан Фрейзер – "Кит"

Найкраща драматична актриса

  • Кейт Бланшетт – "Тар" (переможиця)
  • Ана де Армас – "Білявка"
  • Віола Девіс – "Королева-воїн"
  • Олівія Колман – "Імперія світла"
  • Мішель Вільямс – "Фабельмани"

Найкращий актор комедії/мюзиклу

  • Адам Драйвер – "Білий шум"
  • Дієго Кальва – "Вавилон"
  • Деніел Крейг – "Ножі наголо: Скляна цибулина"
  • Ральф Файнс – "Меню"
  • Колін Фаррелл – "Банши Інішеріна" (переможець)

Найкраща актриса комедії/мюзиклу

  • Мішель Єо – "Все завжди і водночас" (переможиця)
  • Леслі Менвілл – "Місіс Харріс їде в Париж"
  • Марго Роббі – "Вавилон"
  • Аня Тейлор-Джой – "Меню"
  • Емма Томпсон — "Кохання на виклик"

Найкращий актор другого плану

  • Брендан Глісон – "Банши Інішеріна"
  • Баррі Кеоган – "Банші Інішеріна"
  • Джонатан Ке Кван – "Все завжди і водночас" (переможець)
  • Бред Пітт – "Вавилон"
  • Едді Редмейн – "Хороший медбрат"

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Анджела Бассетт – "Чорна пантера: Ваканда назавжди" (переможиця)
  • Доллі де Леон – "Трикутник смутку"
  • Керрі Кондон – "Банши Інішеріна"
  • Джеймі Лі Кертіс – "Все завжди і водночас"
  • Кері Малліган – "Її правда"

Найкращий режисер

  • Ден Кван, Деніел Шайнерт – "Все завжди і водночас"
  • Джеймс Кемерон – "Аватар: Шлях води"
  • Баз Лурман – "Елвіс"
  • Мартін Мак-Дона – "Банши Інішеріна"
  • Стівен Спілберг – "Фабельмани" (переможець)

Найкращий сценарій фільму

  • "Банши Інішеріна" – Мартін Мак-Дона (переможець)
  • "Все завжди і водночас" – Ден Кван, Деніел Шайнерт
  • "Говорять жінки" – Сара Поллі
  • "Тар" – Тодд Філд
  • "Фабельмани" – Стівен Спілберг, Тоні Кушнер

Телебачення

Найкраща драма

  • "Корона"
  • "Дім Дракона" (переможець)
  • "Краще подзвоніть Солу"
  • "Озарк"
  • "Розрив"

Найкраща комедія / мюзикл

  • "Ведмідь"
  • "Початкова школа "Ебботт" (переможець)
  • "Вбивства в одній будівлі"
  • "Венздей"
  • "Хитрощі"

Найкращий обмежений серіал / телефільм

  • "Чорний птах"
  • "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
  • "Вибула"
  • "Пем і Томмі"
  • "Білий Лотос" (переможець)

Найкращий актор драматичного серіалу

  • Джефф Бріджес – "Старий"
  • Кевін Костнер – "Єллоустоун" (переможець)
  • Дієго Луна – "Андор"
  • Боб Оденкерк – "Краще подзвоніть Солу"
  • Адам Скотт – "Розрив"

Найкраща актриса драматичного серіалу

  • Емма Д’Арсі – "Дім Дракона"
  • Лора Лінні – "Озарк"
  • Імелда Стонтон – "Корона"
  • Гіларі Свонк – Alaska Daily
  • Зендея – "Ейфорія" (переможиця)

Найкращий актор комедії/мюзиклу

  • Дональд Гловер – "Атланта"
  • Білл Гейдер – "Баррі"
  • Стів Мартін – "Вбивства в одній будівлі"
  • Мартін Шорт – "Вбивства в одній будівлі"
  • Джеремі Аллен Вайт – "Ведмідь" (переможець)

Найкраща актриса комедії/мюзиклу

  • Квінта Брансон – "Початкова школа "Ебботт" (переможиця)
  • Кейлі Куоко – "Стюардеса"
  • Селена Гомес – "Вбивства в одній будівлі"
  • Дженна Ортега – "Венздей"
  • Джин Смарт – "Хакі"

Найкращий актор другого плану у драмі / комедії

  • Джон Літгоу – "Старий"
  • Джонатан Прайс – "Корона"
  • Джон Туртурро – "Розрив"
  • Тайлер Джеймс Вільямс – "Початкова школа "Ебботт" (переможець)
  • Генрі Вінклер – "Баррі"

Найкраща актриса другого плану у драмі / комедії

  • Елізабет Дебікі – "Корона"
  • Ганна Ейнбіндер – "Хакі"
  • Джулія Гарнер – "Озарк" (переможиця)
  • Джанель Джеймс – "Початкова школа "Ебботт"
  • Шеріл Лі Ральф – "Початкова школа "Ебботт"

Найкращий актор мінісеріалу / телефільму

  • Терон Егертон – "Чорний птах"
  • Колін Ферт – "Сходи"
  • Ендрю Гарфілд – "Під прапором небес"
  • Еван Пітерс – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера" (переможець)
  • Себастьян Стен – "Пем та Томмі"

Найкраща актриса мінісеріалу / телефільму

  • Джессіка Честейн – "Джордж і Теммі"
  • Джулія Гарнер – "Вигадана Анна"
  • Лілі Джеймс – "Пем та Томмі"
  • Джулія Робертс – "Газліт"
  • Аманда Сейфрід – "Розрив" (переможиця)

Найкраща роль актора другого плану у телевізійному обмеженому серіалі, серіалі-антології чи телефільмі

  • Фарід Мюррей Абрагам – "Білий лотос"
  • Донал Глісон – "Пацієнт"
  • Пол Волтер Хаузер – "Чорний птах" (переможець)
  • Річард Дженкінс – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
  • Сет Роген – "Пем та Томмі"

Найкраща актриса другого плану у телевізійному обмеженому серіалі, серіалі-антології чи телефільмі

  • Дженніфер Кулідж – "Білий лотос" (переможиця)
  • Клер Дейнс – "Флейшман у біді"
  • Дейзі Едгар-Джонс – "Під прапором небес"
  • Нісі Неш – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
  • Обрі Плаза – "Білий лотос"
Автор: Уляна Журба