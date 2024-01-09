Кілліан Мерфі з'явився на "Золотому глобусі" з дружиною і сином: рідкісне фото

Ірландського актора рідко бачать на публіці разом із його родиною. Та цьогорічна церемонія "Золотого глобуса" виявилася вийнятком, оскільки фільм "Оппенгеймер" відіграв ключову роль у кар'єрі Кілліана Мерфі.

Під час церемонії актор з'явився разом із своїм 16-річним сином Араном та дружиною Івонн Макгінесс. У пари є ще один син, 17-річний Малархі, але на церемонії "Золотого глобуса" його не було.

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Кілліан Мерфі отримав нагороду на "Золотому глобусі" 2024

Цей вечір став пам'ятним для 47-річного ірландського актора. Коли його оголосили переможцем у номінації "Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі", дружина Кілліана, Івонн Макгіннесс, зацілувала зірку і залишила помаду на його носі. Вона спробувала стерти слід з його обличчя, але, попри це, Мерфі пішов отримувати нагороду із червоним носом.

Цього вечора разом із Кілліаном також був його молодший син. До речі, Аран вже здобув досвід у двох кінострічках і, згідно з відгуками критиків, вражає схожістю зі своїм відомим батьком.

Промова Кілліана Мерфі на церемонії "Золотого глобуса" 2024

Актор "Гострих картузів" не посоромився свого червоного носа і навіть жартома почав свій виступ з питання: "По-перше, чи в мене помада на всьому носі?"

Пізніше прихильники розповсюджували цю ситуацію у соцмережах і з гумором сприйняли питання Мерфі. Багато хто порівнював його із стандартами ідеального хлопця, тоді як інші просто насолоджувалися досягненнями улюбленого актора.

Ця промова справила сильне враження на прихильників Кілліана Мерфі, оскільки протягом понад півроку в інтернеті ходили чутки, що актор є досить тихим, замкненим та трохи егоїстичним. Однак під час свого виступу Мерфі висловив похвалу режисерові фільму "Оппенгеймер" Крістоферу Нолану.

Коли я вперше потрапив на знімальний майданчик Крістофера Нолана, я зрозумів, що все по-іншому. Я міг це визначити за рівнем строгості, рівнем зосередженості, рівнем самовіддачі, повною відсутністю будь-яких варіантів сидіння для акторів. Я зрозумів, що працюю з далекоглядним режисером і справжнім майстром,

– сказав Кілліан.

А потім подякував акторам, з якими спільно працювали над фільмом:

"У нас був неймовірний акторський склад у цьому фільмі. Це була магія, і деякі з них сьогодні тут. Емілі Блант, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон, Гері Олдман. Дякую, що терпіли мене і тримали в цьому фільмі", – пожартував Кілліан Мерфі.

Промова Кілліана Мерфі на "Золотому глобусі" 2024: дивіться онлайн відео