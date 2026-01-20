"Зоотрополіс 2" став найкасовішим мультфільмом Голлівуду: яку суму зібрала стрічка в прокаті

Мультфільм "Зоотрополіс 2" встановив новий касовий рекорд. Стрічка стала справжнім проривом серед анімаційних робіт у Голлівуді.

Мультфільм назвали найкасовішим на цей момент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety.

Який мультфільм став найкасовішим у Голлівуді?

Мультфільм "Зоотрополіс 2" від Disney став найкасовішим анімаційним фільмом в історії Голлівуду. Він навіть випередив стрічку, яка раніше посідала це почесне місце, – анімаційний хіт "Думками навиворіт 2". У 2024 році він зібрав 1,69 мільярда доларів.

Цього разу "Зоотрополіс" випередив стрічку з касовими зборами у 1,7 мільярда доларів. Наразі мультфільм перебуває на 9-му місці в списку найкасовіших фільмів усіх часів. У цій же добірці можна побачити такі легендарні блокбастери, як "Людина-павук: Додому шляху нема", "Месники: Війна нескінченності" та інші.

"Зоотрополіс" і справді став справжнім фаворитом глядачів. Стрічку переглядали й дорослі, і діти, і кожен знаходив у ній власні сенси.

"Зоотрополіс": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Що відомо про мультфільм "Зоотрополіс"?