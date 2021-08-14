Детектив Outer Banks 2: Netflix показав невдалі дублі зі зйомок серіалу – веселе відео

Шанувальники серіалу "Зовнішні мілини 2" (Outer Banks 2) з нетерпінням чекають виходу другого сезону. Зйомки вже завершені і представлено трейлер. Заразом компанія Netflix вирішила потішити фанатів та показала невдалі дублі.

Нарізку невдалих дублів детективного серіалу "Зовнішні мілини" Netflix опублікував на своїй ютуб-сторінці. Прем’єра стрічки відбудеться 10 липня 2021 року.

До теми Полювання за золотом триватиме: Netflix покаже другий сезон детективного серіалу Outer Banks

Ролик триває майже 3 хвилини – і це достатньо часу, щоб глядачі могли посміятися від душі. У відео показують головних героїв, які зображають комічні вирази обличчя, кумедно танцюють, сміються та забувають слова.

Наша місія цього літа – завжди добре проводити час,

– одного разу сказав Джон Б, один із головних героїв картини.

"Зовнішні мілини 2" (Outer Banks 2): невдалі дублі на Netflix – веселе відео

Перший сезон був дуже напружений та емоційний, особливо, коли Поуп (Джонатан Девісс), JJ (Руді Панков) й Кіара (Медісон Бейлі) переживали втрату свого друга Джона Б (Чейза Стокса) із його дівчиною Сарою Кемерон (Медлін Клайн). Втім, схоже, що вони добре повеселилися залаштунками.

Що нам покажуть у другому сезоні

У другому сезоні молоду пару все ще будуть шукати, поки вони – на Багамах. Водночас, не забувають про золото. На шляху до скарбу в них з’являються нові вороги. 400 мільйонів доларів все ще в грі. Який секрет допоможе возз’єднати групу для нової місії? Попереду – пригода на все життя, щоб залишитися живими – їм потрібно звернути гори.

"Зовнішні мілини" 2021 (Outer Banks 2): дивіться трейлер