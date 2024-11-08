Понад 100 собак на знімальному майданчику: завершилися зйомки комедії "Песики" з Лесею Нікітюк

У Києві закінчили знімати фільм "Песики" – новий проєкт FILM.UA Group, що створюється за підтримки Нового каналу. Яскрава, стьобна, але водночас емоційна комедія вийде на широкі екрани 6 березня 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал. Над створенням фільму працювала команда з понад 60 людей, а зйомки проходили на численних локаціях у Києві та його околицях.

Радимо Улюблений серед молоді: вийшов 2 сезон довгоочікуваного українського серіалу

У Києві закінчили знімати фільм "Песики": що відомо

Головну роль виконала ведуча Нового каналу та блогерка Леся Нікітюк, для якої цей проєкт став дебютом у кіно. Її героїня – амбітна та егоїстична Яна, яка через загадкове прокляття стикається з непередбачуваною ситуацією: кожен її коханець перетворюється на собаку. Це випробування вчить героїню справжньої турботи й любові, а також допомагає їй переосмислити своє ставлення до життя.

Робочий процес не обійшовся без викликів: деякі сцени знімали під звуки столичної ППО та в умовах повітряних тривог. Погода також підносила сюрпризи: рання осінь за сюжетом вимагала сонячної погоди, але дощі наприкінці вересня не раз змушували відкладати сцени.



Леся Нікітюк на зйомках "Песиків" / Фото Пресслужба

Однією з особливостей фільму стало залучення великої кількості собак. У головних "собачих" ролях – шість песиків, кожен із яких мав дублера. Загалом у зніманні взяли участь понад 100 чотирилапих акторів, як дресированих, так і звичайних, що пройшли кастинг серед фанатів фільму або яких команда залучила з Гостомельського притулку. Це перше в Україні кіно, де одночасно знімалося стільки собак.

Працювати із собаками – вкрай важко, особливо з усіма обмеженнями та ризиками, які супроводжують зйомки в Україні зараз. Попри місяці репетицій на майданчику все одно відбувалися різні ситуації: зароджувалася дружба, виникали конфлікти. Та зрештою всі "хвостатики" стали нашими друзями,

– зазначає продюсерка Анна Єлісєєва.

Іншою цікавою особливістю стали "подвійні" ролі для акторів-чоловіків та їхніх собак. Для кожного персонажа ретельно підібрали чотирилапого відповідника, схожого як за зовнішністю, так і за темпераментом.

Загалом стрічка зібрала талановиту команду акторів. Компанію Лесі Нікітюк на екрані склали Тарас Цимбалюк ("Перші дні", "Спіймати Кайдаша", "Зв'язок", "Конотопська відьма"), Артур Логай ("Київ вдень та вночі", "Спіймати Кайдаша", шоу "Танці з зірками"), Дмитро Сова ("Черкаси", "Між нами"), Артемій Єгоров ("Сусідка"), Кирило Ганін, Повар Даніл та Володимир Ращук.



Тарас Цимбалюк на зйомках "Песиків" / Фото Пресслужба

Завдяки різноплановим акторам та нетиповому сюжету "Песики" виходять за межі класичної романтичної комедії. Іронічна історія, яка поєднує саркастичний гумор із глибокими, чуттєвими моментами, обіцяє не лише розважити, а й спонукати глядачів замислитися про цінність стосунків і турботу про тих, хто поруч.

Фільм зняв режисер Олексій Єсаков, відомий своїми роботами над "Першими днями" та "Прикордонниками". За візуальну частину відповідав оператор Володимир Іванов ("Погані дороги", "ШТТЛ"), а продюсуванням займалися Анна Єлісєєва та Анастасія Лодкіна, які вже працювали разом над серіалом "Перші дні".

Напередодні команда "Песиків" випустила перший тизер стрічки. Прем’єру фільму заплановано на 6 березня 2025 року.