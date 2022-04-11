Українське кіно – щире та справжнє. Фільми, просякнуті народним духом, нікого не залишать байдужим. Які стрічки варто переглянути під час війни – читайте на Кіно 24.

Міністерство культури та інформаційної політики України порадило 10 фільмів, які має переглянути кожен українець, передає 24 канал. Серед них нещодавні прем’єри "Стоп-Земля" Катерини Горностай та "Клондайк" Марини Ер Горбач.

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10 фільмів, які має переглянути кожен українець у 2022 році

Зберігаємо віру в перемогу ЗСУ, дивимось сучасне українське кіно та підтримуємо Україну!

– написало МКІП в телеграмі.

"️Щедрик", 2021 рік

Воєнна драма "Щедрик" є другим повнометражним ігровим фільмом Олесі Моргунець-Ісаєнко. Як відомо, раніше режисерка презентувала дві документальні стрічки:

"Рубіж. Грубешівська операція" – про спільну боротьбу українських та польських повстанців проти радянських окупантів у 1946 році;

"Депортація 44 – 46" – про депортацію понад 480 тисяч українців з території сучасної південно-східної Польщі у 1944 – 1946 роках.

Сюжет картини

Стрічка розповідає історію, коли на межі зіткнення імперій, у безвиході окупації та пастці Другої світової війни опинилися діти, яких каральні режими СРСР та Третього Рейху позбавили батьків. Знедолених дітей приймає викладачка співу Софія. Окрім них, Софія має свою чарівну донечку, яка дуже любить мелодію "Щедрик" і, яка вірить, що саме ця композиція може примирити світ.

До чого призвела українська гармонія з наївністю дитини та стійкістю матері, дізнаєтеся після перегляду стрічки "Щедрик".



Постер до фільму "️Щедрик" / Фото Кіноріуму

"Стоп-Земля", 2022 рік

Чуттєва автобіографічна драма "Стоп-Земля" – повнометражний ігровий дебют Катерини Горностай. За словами режисерки, її фільм – це сплав її покоління та актуального життя сучасного підлітка.

За сюжетом 16-річна Маша навчається у звичайній київській школі. Вона почувається дещо відсторонено від однолітків, але аж ніяк не є самотньою завдяки своїм близьким друзям Яні та Сєні. Кожен з них по-своєму переживає шкільну буденність: екзамени, перше кохання, стосунки з однолітками.

"Стоп-Земля": дивіться трейлер

"Клондайк", 2022 рік

Драматична стрічка "Клондайк" є українським ігровим фільмом режисерки Марини Ер Горбач.

У фільмі йдеться про події війни на Сході України та збитий терористами рейс MH17. Місцева родина опиняється в епіцентрі подій авіакатастрофи, яка трапилася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

Головні герої – Ірка і Толік очікують на народження первістка, коли війна жорстоко вривається в їхнє життя разом з уламками збитого боїнга. У картині ви побачите, як майбутня мама відмовляється покидати дім навіть після того, як озброєні угрупування захоплюють її село.

"Клондайк": дивіться тизер

"Наші Котики", 2020 рік

Фільм "Наші котики" – це новий жанр для українського кінематографа – неполіткоректна патріотична комедія. Кіно про українських добровольців, які пішли захищати нашу країну від російських окупантів. Події фільму розгортаються на фронті у 2014 році. Серед продюсерів – колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун.

Успіх неполіткоректної комедії надихнув творців на продовження – у 2021 році представили перший тизер фільму "Наші котики 2", або "Таємниця жіночого монастиря".

"Наші Котики": дивіться трейлер

"Поводир", 2014 рік

Стрічка "Поводир" в історії українського кінематографа є унікальною. Адже, вперше в Україні до участі у зйомках фільму запросили понад сотню незрячих кобзарів. Окрім них, у картині можна почути й побачити гру справжніх лірників та кобзарів зі Львова, Сумщини та Луцька.

У центрі історії – 1930-ті роки, Україна в час сталінського режиму, вбивство українського кобзарства, свідком якого став американський хлопчик Пітер. Усі ті страшні події відбуваються на тлі Голодомору. За словами режисера, він не розповідав про Голодомор як такий. Олесь Санін шукав світлу історію про людей, які з честю, гідністю та вірою змогли пережити ті часи.

"Поводир": дивіться трейлер

"Егрегор", 2022 рік

Режисером містичного трилера "Егрегор" став Станіслав Капралов, а продюсером – Сергій Лавренюк. Цікаво, що зйомки стрічки відбувалися в декілька етапів у різних куточках світу – у Львові, Києві, Варшаві та Нью-Йорку. В одній зі сцен фільму знімається мер Львова Андрій Садовий.

За сюжетом фільму, у Львові зібралися секретар Ватикану та голова Православної церкви для підписання екуменічного протоколу про об'єднання церков. Мер Львова Андрій Садовий приймав голів церкви на балконі Ратуші,

– зазначила PR-менеджерка компанії Solar Media Entertainment Овсянко.

Фільм мав вийти на екрани у березні 2022 року, проте зараз ми не можемо сказати, коли "Егрегор" можна буде глянути в кіно. Спершу дочекаємося нашої з вами перемоги!

"Егрегор": дивіться трейлер

"Крути 1918", 2018 рік

Історичний екшн "Крути 1918" зняв режисер Олексій Шапарєв.

Він розповідає про реальний бій під селом Крути в Ніжинському районі Чернігівської області, який відбувся наприкінці січня 1918 року. Упродовж 5 годин у нерівному бою змагалися київські курсанти, козаки "Вільного козацтва" та більшовики Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова.

"Крути 1918": дивіться трейлер

"Черкаси", 2019 рік

Сценарій фільму знятий за мотивами реальних подій березня 2014 року, зокрема анексії Криму Росією. Картина розповідає про українського тральщика, який єдиним із дев’яти військових кораблів відмовився здаватися та спускати державний прапор, і три тижні чинив опір російським військовим.

Нещодавно українська телеведуча Катя Осадча пригадала фільм "Черкаси". Вона порівняла його сюжет з подіями в Україні під час війни.

Зауважимо, що у фільмі капітан тральщика Федаш каже морякам важливу фразу: "Черкаси будуть чинити опір". Сьогодні й Україна чинить опір російському окупанту.

"Черкаси": дивіться трейлер

"Мої думки тихі", 2019 рік

Комедію "Мої думки тихі" зняв український режисер Антоніо Лукіч.

Фільм розповідає про звукорежисера Вадима, який мріє емігрувати в Канаду. Доля таки усміхається мрійнику та дає йому такий шанс, якщо він втілить замовний проєкт. Вадиму потрібно записати спів рідкісної качки, що живе у Карпатах, тому він вирушає на пошуки тварини.

Мама хлопця, дізнавшись про проєкт, вирішує використати нагоду та більше поспілкуватись з сином. Вона вирушає з Вадимом в експедицію, яка обернеться для них порцією курйозів та душевними бесідами.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер

"Безславні кріпаки", 2020 рік

В українському пригодницькому бойовику Романа Перфільєва "Безславні кріпаки" Тараса Шевченка вперше змалювали самураєм.

За сюжетом, всього за кілька днів легендарний письменник повинен навчитись бойового мистецтва, щоб протистояти кривдникам. А їх в головного героя чимало, адже його кохану дівчину потрібно рятувати від японського поганця.

За 2 дні Кобзар хутко вчиться стріляти "по-македонськи", фехтувати шпагами, швидко бігати та головне – не витріщатись на красивих гейш. Всі поєдинки змальовані з іронією, тому глядачі не зможуть дивитись стрічку без усмішки, якої так не вистачає сьогодні.

"Безславні кріпаки": дивіться трейлер