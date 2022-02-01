10 фільмів за участю Джастіна Тімберлейка, про які ви не знали

Американському актору та музиканту 31 січня виповнився 41 рік. За період його творчої кар’єри він став лауреатом шести премій Греммі та двох премій Еммі. Ми зробили добірку фільмів за його участю, які варто переглянути кожному.

Джастін Тімберлейк розпочинав свій творчий шлях як музикант. Він брав участь у телешоу Star Search, де виконував пісні під іншим ім'ям. Згодом виконавець брав участь у дитячому шоу "Клуб Міккі Мауса", де познайомився з багатьма людьми, які вплинули на розвиток його кар’єри, та зі своєю майбутньою дівчиною Брітні Спірс.

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Кінодебютом Тімберлейка стала роль моделі Джейсона Шарпа у фільмі "Вони помінялись місцями" у 2000-му році. Де ще зіграв улюблений артист мільйонів і за сумісництвом актор – читайте далі.

Фільми за участю Джастіна Тімберлейка

"Вони помінялись місцями", 2000 рік

Телевізійний фільм Model Behavior, який вийшов в ефір серії антологій серії ABC "Чудовий світ Діснея". У фільмі знялися Меґі Лоусон, Джастін Тімберлейк і Кеті Лі Гіффорд, а режисером став Марк Росман. Він заснований на книзі Майкла Граубарта Левіна "Джанін і Алекс, Алекс і Джанін". У фільмі розповідається про дівчину Алекс Барроуз, яка є вкрай сором'язливою та невпевненою у собі, але завжди мріяла стати модним дизайнером. Але на благодійному вечорі вона зустрічає Джанін Адамс, відому підліткову модель, яка схожа на неї як дві краплі води. Аби спробувати смак нового життя, на якийсь час вони міняються місцями, і їхнє життя починає швидко змінюватись, як і вони самі. Тімберлейк зіграв роль бойфренда моделі Джанін.

"Вони помінялись місцями", 2000: дивитись трейлер фільму онлайн

"Едісон", 2005 рік

"Едісон" (Edison) – це американський бойовик режисера Девіда Брюка. Події у цьому фільмі відбуваються у невеликому американському місті Едісон. Молодий журналіст Джошуа Поллак, якого власне зіграв Джастін Тімберлейк, дізнається про суцільну корумпованість підрозділу спецназу в поліції свого містечка. Він об'єднує власні зусилля у розслідуванні з літнім досвідченим журналістом Ешфордом та приватним детективом Волласом. Поліції зовсім не подобається таке втручання у їхні справи; у в'язниці вбивають єдиного свідка, життя головних героїв також у небезпеці.

"Едісон", 2005: дивитись трейлер фільму онлайн

"Альфа Дог", 2006 рік

"Альфа Дог" (Alpha Dog) – це американська біографічна кримінальна драма режисера Ніка Кассаветіса. Головний герой Джонні Трулав торгує легкими наркотиками, в основному марихуаною, а головним його постачальником є батько. Джонні має власну банду однолітків. Джастін Тімберлейк зіграв найкращого друга Джонні, Френкі Белленбачера. Хлопці проводять життя в постійних гулянках з дівчатами, алкоголем та наркотиками.

Конфлікт на одній з вечірок між Джонні та Джейком Мазурскі через чималий борг останнього переріс в бійку і ледь не закінчився стріляниною. Мстивий Джейк не зміг пробачити такого приниження від Джонні і наступного дня він розгромив його будинок. Натомість Джонні з друзями схопили брата Джейка, проте далі не знали що з ним робити. З однієї сторони, малому навіть подобається "тусити" зі старшими, а з іншого боку викрадачі поступово розуміють юридичні наслідки такого вчинку.

"Альфа Дог", 2006: дивитись трейлер фільму онлайн

"Стогін чорної змії", 2006 рік

"Стогін чорної змії" (Black Snake Moan) – це мелодрама американського режисера та сценариста Крейга Брюера. У фільмі розповідають історію про молоду дівчинку Рей, жорстоко збезчещену колись власним вітчимом. Потрапивши в таку непристойну і гнобливу ситуацію, підліток намагається заглушити свій біль випивкою, наркотиками і нерозбірливими зв'язками з чоловіками.

Але раптово її життя круто змінюється, коли Рей раптом виявляється під значним впливом Лазаруса – чоловіка солідних років, кинутого власною дружиною. Він знаходить розраду у звуках старого доброго блюзу і вірі в Бога. Чоловік прагне направити юну повію на істинний шлях. Знайшовши напівголу, сильно побиту і кинуту Рей на дорозі, Лазарус взяв дівчину до себе на перевиховання. Джастін Тімберлейк зіграв у цьому фільму другорядну роль.

"Стогін чорної землі", 2006: дивитись трейлер фільму онлайн

"Секс гуру", 2008 рік

"Секс-гуру" (The Love Guru) – це американська комедія режисера Марко Шнабеля з Майком Маєрсом, Джесікою Альбою, Джастіном Тімберлейком, Романі Малко і Беном Кінгслі в головних ролях. Майк Маєрс також є автором сценарію і продюсером фільму. За сюжетом Даррен Роанок – гравець хокейної команди Toronto Maple Leafs, який страждає від того, що його дружина Пруденс пішла від нього до воротаря LA Kings Жака Гранде, якого зіграв Джастін Тімберлейк. Стрес впливає на гру Даррена, тому власниця його команди, Джейн Буллард, звертається по допомогу до гуру Морісу Пітке, щоб той допоміг йому впоратися з депресією.

"Секс гуру", 2008: дивитись трейлер фільму онлайн

"Відкрита дорога", 2009 рік

"Відкрита дорога" (The Open Road) – це американська комедійна драма режисера Майкла Мередита. У стрічці розповідається про те, що Карлтон Ґарретт, якого зіграв Джастін Тімберлейк, ріс без батька, знаючи лише те, що той легендарний бейсбольний гравець. Майкл не зміг відмовити у проханні хворої матері, у якої була вада серця, про возз'єднання сім’ї. Тому Карлтон змушений знайти батька і привезти його на машині через пів країни. У довгій поїздці йому доведеться дізнатися і спробувати зрозуміти чужу для себе людину.

"Відкрита дорога", 2009: дивитись трейлер фільму онлайн

"Дуже погана вчителька", 2011 рік

"Дуже погана вчителька" (Bad Teacher) – це американська комедія режисера Джейка Кездан. За сюжетом, головна героїня Елізабет знаходить багатого чоловіка, спадкоємця великого статку, який одразу падає їй до ніг. Проте мама майбутнього нареченого наскрізь читає Елізабет, тому вона наполягає на скасуванні весілля і назавжди відправляє сина за кордон.

Щоб хоч якось звести кінці з кінцями, головна героїня знаходить свій диплом вчителя і влаштовується на роботу у школу. Проте вона відверто ненавидить своїх учнів, приходить на уроки у неналежному стані і поводить себе зухвало. Проте коли у школу влаштовується новий вчитель з математики Скотт, якого зіграв Тімберлейк, життя Елізабет кардинально змінюється.

"Дуже погана вчителька", 2011: дивитись трейлер фільму онлайн

"Час", 2011 рік

"Час" (In Time) – це науково-фантастичний трилер Ендрю Нікола. Сюжет відбувається у недалекому майбутньому. Вчені навчилися "відключати" ген старіння. Щоб уникнути перенаселення, час зробили валютою, за яку можна купити, що завгодно. У цьому світі багатії можуть жити вічно, а ось біднякам за вічне життя доводиться торгуватися. Головний герой картини отримує у своє розпорядження нескінченний час, проте не встигає врятувати свою матір, мало того, незабаром він буде змушений рятуватися втечею від корумпованих "стражів часу"... Джастін Тімберлейк зіграв головного героя Вілла Саласа.

"Час", 2011: дивитись трейлер фільму онлайн

"Сліпа удача", 2013 рік

"Сліпа удача" (Runner, Runner) – це американський драматично-кримінальний трилер режисера Бреда Фурмана. У головних ролях – Джастін Тімберлейк, Джемма Артертон, Бен Аффлек.

У сюжеті молодий та цілеспрямований Річі Ферст виріс у небагатій сім’ї, проте зумів вступити до Прістонського університету, де отримує хорошу освіту. Оплачувати навчання хлопець повинен сам, тому він заробляв гроші на онлайн-казино. Проте одного дня, ввійшовши в азарт, хлопець пішов ва-банк і втратив все. Тому він їде на Коста-Рику, щоб відіграти їх у власника сайту Айвена Блока віч-на-віч. Приїхавши, Річі стає правою рукою Блока.

"Сліпа удача", 2013: дивитись трейлер фільму онлайн

"Колесо чудес", 2017 рік

"Колесо чудес" (Wonder Wheel) – американський драматичний фільм від режисера та сценариста Вуді Аллена. Події розгортаються у 50-х роках минулого століття на Коні-Айленді у Нью-Йорку. У парку атракціонів працює чудове оглядове колесо. Воно користується незмінною популярністю серед відвідувачів. Власник колеса Гампті разом зі своєю дружиною Джинні ведуть розмірене життя. І це навіть попри те, що Джинні заглядається на привабливого рятівника із пляжу Міккі, якого зіграв Тімберлейк. Аж якось до кафе, де працює офіціанткою Джинні, приходить Кароліна і представляється донькою Гампті.

"Колесо чудес", 2017: дивитись трейлер фільму онлайн

Автор: Соломія Борух