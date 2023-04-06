10 найпопулярніших фільмів Netflix, які найчастіше дивляться українці

Netflix оновив рейтингові списки своїх проєктів за останній тиждень. Які фільми найбільше переглядали в Україні – дізнавайтеся далі.

На сайті Netflix Top 10 – Global можна ознайомитися з найпопулярнішими проєктами платформи за останній час. У період від 27 березня по 2 квітня найпопулярнішим фільмом став детектив "Загадкове вбивство 2" з Дженніфер Еністон та Адамом Сендлером, повідомляє 24 Канал.

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Найпопулярніші фільми Netflix

У центрі історії "Загадкового вбивства 2" – Нік та Одрі Шпіц, які заснували своє власне детективне агентство. Одного дня, на власному весіллі їхнього друга-мільярдера викрадають, тож детективи беруться за розслідування цього складного та грандіозного злочину.

Жанр: бойовик, комедія, драма, детектив

Країна: США

Рік: 2023

"Загадкове вбивство 2": дивіться трейлер

Більше популярних проєктів в рейтингу

"Лютер: Сонце на спаді", 2023 рік – кримінальний трилер режисера Джеймі Пейна за сценарієм Ніла Кросса. Він є продовженням однойменного британського телесеріалу 2010 – 2019 років. У фільмі знявся Ідріс Ельба, який повторює свою роль Джона Лютера, з Синтією Еріво та Енді Серкісом.

"Загадкове вбивство", 2021 рік – розповідає про Ніка та Одрі – подружжя, яке відправилося у Європу в романтичну подорож. У дорозі вони познайомилися з грошовитим чоловіком, який одразу запрошує їх провести разом час на приватній яхті літнього багача. Однак все виявиться не так просто і безхмарно, як вони собі уявляли. Під час відпочинку мільярдера-господаря вбивають. Першими підозрюваними для поліції стають малознайомі йому Нік та Одрі, яких зіграли голлівудські актори.

"Тихий вир", 2021 рік – у фільмі Метт Деймон грає Білла Бейкера, не дуже успішного робітника з Оклахоми, який подорожує до Марселя в пошуках доказів, які допоможуть його доньці, яка засуджена за вбивство. Бейкер зустрічаєся з жінкою на ім'я Вірджинія (Камілла Коттін), яка допомагає йому знайти ключову інформацію, щоб довести невинність своєї дочки.

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"Джонні", 2022 рік – польський фільм, який створених на основі реальних подій. Головний герой – молодий злочинець, засуджений до громадських робіт у хоспісі, починає дружити зі священником, який перевертає його життя з ніг на голову.

"Червоне повідомлення", 2021 рік – за сюжетом, агент ФБР Джон Хартлі намагається спіймати злочинця Нолана. Він вже неодноразово викрадав твори мистецтва, і "яйце Клеопатри" – наступне завдання. Однак, на його шляху з’являється інший персонаж Слон і тут починаються справжні кумедні пригоди.

"У нас є привид", 2023 рік – у проєкті зіграли відомі Девід Гарбор, Ентоні Макі, Дженніфер Кулідж та інші. Знайшовши в новому будинку привида з похмурим минулим, родина стає інтернет-сенсацією, а заразом — мішенню таємної урядової організації.

"Сіра людина", 2022 рік – за сюжетом, агент ЦРУ Джентрі, якого більше знають за позивним "Сіра людина", протистоїть своєму колезі Лойду. Методи стеження та боротьби в обидвох героїв кардинально відрізняються, тому передбачити їхні рішення неможливо. Фільм знятий за мотивами шпигунського роману Марка Гріні, який вже встиг стати бестселером.

"Далечінь", 2023 рік – за сюжетом, незадоволена втікає на хорватський острів, де її померла мати купила давно дім. Вона сподівається нарешті знайти мир та відпочинок, але вона не розрахувала на Йосипа, який все ще живе на землі.

"До тебе чи до мене", 2023 рік – романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях. Коли найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями, вони зазирають у життя одне одного, а це може розпалити кохання.

Найпопулярніші фільми за період від 27 березня по 2 квітня / Netflix