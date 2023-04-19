Що подивитися ввечері: 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix в Україні

Netflix представив рейтингові списки найпопулярніших фільмів та серіалів в Україні. Дізнайтеся, що найбільше дивляться українські глядачі, переглянувши список нижче.

За період від 10 по 16 квітня найбільше переглядали стрічку "Сім королів мають померти" та серіал "Сварка". Обирайте фільм чи шоу на вечір та насолоджуйтеся потужною грою акторів та сюжетом.

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Найпопулярніші фільми Netflix

"Сім королів мають померти" займає першу позицію серед усіх проєктів Netflix за минулий тиждень. Це історичний фільм, спіноф серіалу "Останнє королівство". Дія проєкту розгортається в ранньосередньовічній Англії, а його головний герой – знатний сакс Утред Беббанбурзький, який виховався під опікою норвезького ярла. Фільм "Останнє королівство" був знятий за мотивами романів Бернарда Корнуелла, в яких згадується нездійснене пророцтво про загибель семи королів через злу чаклунку.

"Сім королів мають померти": дивіться трейлер

Більше популярних проєктів

"Чупа", 2023 рік; "Загадкове вбивство 2", 2023 рік; "Чак і Ларрі: Запальні молодята", 2007 рік; "Королівство", 2007 рік; "Нарешті вдома", 2015 рік; "Загадкове вбивство", 2019 рік; "Лютер: Сонце на спаді", 2023 рік; "Червоне повідомлення", 2021 рік.

Найпопулярніші фільми Netflix / Netflix

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Найпопулярніші серіали Netflix

Найбільше переглядів серед українців має смішний та зухвалий серіал режисера Лі Сон Джина "Сварка". Він розповідає історію інциденту дорожньої люті між двома незнайомцями – невдалим підрядником і нереалізованою підприємницею. Це викликає ворожнечу, яка виявляє їхні темніші сторони.

Опис серій:

Птахи не співають, вони кричать від болю

Сутичка з агресивним водієм викликає в Денні гнів і призводить до напруженої погоні містом. Несподіваний гість Емі справляє незабутнє враження.

Радість життя

Розлючена Емі знаходить нову ціль, коли її, здавалося б, ідеальний шлюб тріщить по швах. Денні намагається знайти нові ідеї для сімейного бізнесу, що занепадає.

У мені живе плач

Денні переживає катарсис у присутності колишньої коханої. Стосунки Емі з Джорджем зазнають чергової невдачі. Шахрайство заходить занадто далеко.

Ти можеш мати все, тільки не одночасно

Майбутнє Емі висить на волосині. Вона вирушає працювати до Лас-Вегаса, а вражений Пол і роздратований Денні шалено кидаються в погоню.

Таємна внутрішня сутність

Джордж знаходить нового друга, а Денні пропонує небезпечний план. Емі погоджується на побачення, а Наомі діє інтуїтивно.

Ми малюємо магічне коло

Гострі коментарі Фумі та втручання Наомі доводять Емі й Джорджа до межі. Айзек намагається врятуватися від неприємностей, а Денні отримує несподівану пропозицію.

Клітка пішла на пошуки пташки

У житті Емі й Денні відбуваються позитивні зміни, але давні таємниці та емоційні проблеми змушують їх зіткнутися з важкою правдою.

Драма оригінального вибору

Болісні спогади про молодість змушують Емі розбиратись із сімейними й подружніми проблемами. Денні вигадує складну брехню, через яку опиняється на небезпечному шляху.

Великий творець

Страх Денні перетворюється на паніку, коли виникають нові кризи. Готова на все, щоб захистити Джун, Емі розробляє небезпечний план.

Фантазія про світло

Унаслідок своїх дій Денні й Емі опиняються в сюрреалістичній ситуації, яка стане випробуванням їхнього розуміння дійсності.

"Сварка": дивіться трейлер

Більше популярних проєктів

"Одержимість", 1 сезон; "За океан", 1 сезон; "Спіймати Кайдаша", 1 сезон; "Тінь і кістка", 2 сезон; "Нічний агент", 1 сезон; "Венздей", 1 сезон; "І будуть люди", 1 сезон; "Секс/Життя", 1 сезон; "Козаки. Абсолютно брехлива історія", 1 сезон.

Найпопулярніші серіали Netflix / Netflix