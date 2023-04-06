10 найпопулярніших серіалів Netflix, якими захоплюються в Україні

Українці з кожним днем все більше зацікавлюються контентом Netflix. Які серіали стрімінгу найбільше переглядати за останній тиждень – дивіться нижче.

Упродовж тижня, з 27 березня по 2 квітня, найбільшу увагу глядачів привернув детективний серіал "Нічний агент". Зацікавлення українських глядачів заслужили також серіали "Спіймати Кайдаша" та "І будуть люди", які з’явилися на платформі нещодавно і посідають 3 та 4 місця, передає 24 Канал.

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Найпопулярніші серіали Netflix

У центрі сюжеті серіалу "Нічний агент" – агент ФБР, відповідальний за лінію екстреного зв’язку. Одного разу він приймає дзвінок, який занурює його в серце смертельно небезпечної змови за участю зрадника в Білому домі.

Жанр: бойовик, драма, трилер

Країна: США

Рік: 2023

Кількість епізодів: 10

"Нічний агент": дивіться трейлер

Більше популярних проєктів в рейтингу

"Тінь та Кістка" (1, 2 сезони) – він є адаптацією популярної серії фентезі-романів Леї Бардуґо та розповідає про дівчину на ім'я Аліна, яка живе у світі, що розділений Великою Стіною на дві частини: звичайний світ і темний світ, який населяють небезпечні чудовиська. Аліна дізнається, що вона має рідкісну здатність контролювати силу, яка може об'єднати обидві частини світу. Вона стає метою ворожих сил, які намагаються зловити її, тому Аліна мусить навчитися використовувати свою силу і врятувати світ від хаосу.

"Спіймати Кайдаша" (1 сезон) – українська адаптація знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Режисеркою сучасного інтерпретації твору виступила Наталка Ворожбит, найбільш відома за кінострічками "Кіборги", "Дике поле", "Погані дороги". Саме вона майстерно показала кумедну історію української сім'ї, що складається з 8 головних героїв. Хронологічно охопила період з 2005 до 2014 року.

"І будуть люди" (1 сезон) – український серіал за однойменним романом Анатолія Дімарова. Історична сага охопила період з 1901 до 1932 років. У стрічці є факти Першої світової війни, революції, захоплення влади більшовиками, переслідування та знищення націоналістів, а також репресії. Саме в цей час українське суспільство переживало одні з наймоторошніших подій в історії нашої держави. У серіалі автори показали все крізь призму життя головних героїв.

"Секс/Життя" (1, 2 сезони) – сюжет серіалу розповідає про Біллі Коннорс, яка з життям у Бостоні, разом зі своїм чоловіком та дітьми, починає сумувати за її минулим у Нью-Йорку. Там вона досвідчувала пристрасть та ризиковане кохання зі старим бойфрендом Бредом Сімонсом. Щоб втілити свої спогади та еротичні фантазії, Біллі записує все у щоденнику та залишає його на видноті своєму чоловікові.

"Венздей" (1 сезон) – за сюжетом, дівчинка адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Бріджертони" (1, 2 сезони) – американський костюмований телесеріал, в якому родина Бріджертонів – одна з найпримітніших у Лондоні. Перший сезон розповідає про старшу доньку Дафну, яку треба віддати заміж. Популярність цієї родини може похитнутись, або ж різко злетіти. Все залежатиме від чуток, які поширює лондонська пліткарка леді Вістлдоун. У другому сезоні йдеться про брата Дафни – Ентоні.

Найпопулярніші серіали за період від 27 березня по 2 квітня / Netflix