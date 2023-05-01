10 найпопулярніших супергеройських фільмів початку 2023 року

Компанія Parrot Analytics зібрала дані про найпопулярніші стрічки, в яких головні персонажі – супергерої. Рейтинг складали за згадками глядачів у соцмережах, блогах тощо.

До рейтингу увійшли основні фільми як Marvel, так і DC. Першу позицію посіла супергеройська стрічка “Чорна Пантера: Ваканда назавжди”. Які стрічки ще увійшли до переліку – дізнайтеся далі.

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10 найпопулярніших супергеройських фільмів: новий список 2023 року

"Чорна Пантера: Ваканда назавжди" – Людина-Павук: Додому шляху нема" – 6-й фільм у списку найкасовіших стрічок за всю історію кінематографа. Він розповідає про пригоди Пітера Паркера (Том Голланд), який звертається до Доктора Стренджа (Бенедикта Камбербетча) з проханням накласти закляття, щоб весь світ забув, що Паркер є Людиною-павуком. Проте, ситуація складається далеко не так, як очікувалось. "Людина-Мураха та Оса: Квантоманія" – 32-й фільм у кіновсесвіті Marvel, а також 9-та стрічка четвертої фази. Він є продовженням фільмів про персонажа, які вийшли у 2015 та 2018 роках, і розповідає про доктора Генка Піма (Майкл Дуглас), який проводить дослідження квантового світу. "Бетмен" – кримінальний бойовик режисера Метта Рівза. Фільм перезавантажує історію про Бетмена. "Людина-Павук: Крізь Всесвіт" – комедія та фантастичний пригодницький бойовик, який є продовженням мультфільму, що вийшов у 2018 році. За сюжетом, до головного героя Майлза Моралеза повертається кохана і вони хочуть врятувати усіх людей-павуків від таємничого злодія. "Месники: Завершення" – кінострічка від Marvel, що стала однією із найбільш очікуваних фільмів 2019 року. Супергерої об’єднуються, щоб врятувати світ. Однак не тільки лиходії ставатимуть на заваді їм, але й особисті драми та страхи. "Дедпул" – супергеройський фільм Тіма Міллера. За сюжетом, у колишнього спецпризначенця Вейда Вілсона знаходять невиліковні ракові пухлини, і єдине, що йому залишається, це якось провести останні місяці життя зі свою нареченою. "Ліга Справедливості Зака Снайдера" – події стрічки розгортаються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". За сюжетом, Бетмен, Диво-жінка, Флеш, Аквамен та Кіборг об’єднуються у Лігу справедливості, щоб захистити світ від вторгнення Степового вовка та його армії парадемонів. "Джокер" – після виходу на екрани фільму "Темний лицар", персонаж Джокера став культовим у кінематографі. Гіт Леджер зіграв роль лиходія неперевершено і вразив глядачів своєю грою та витівками у стилі божевільного. "Шазам! Лють богів" – комедійний супергеройський фільм, в якому підліток Біллі Бетсон втікає від чергових опікунів і випадково опиняється у Скалі Вічності. Там чарівник передає йому суперсили й все, що потрібно хлопцю для трансформації – це прошептати слово "Шазам!". І хоча Біллі тепер має могутні суперсили, він залишається звичайним підлітком, який не проти використовувати свої сили для власної розваги.

Нагадаємо, нещодавно актриса Зої Салдана заявила, що після виходу "Вартових Галактик 3" більше не зіграє роль Гамори. Це сталося після того, як Скарлетт Йоггансон також повідомила про завершення кар’єри у кіновсесвіті в кіновсесвіті Marvel.