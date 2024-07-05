Фільм "Кріпачка" скоро у всіх кінотеатрах: 5 причин, чому його має побачити кожен

З 11 липня в українських кінотеатрах розпочинається прокат фільму "Кріпачка" від творців фільму "З любов'ю, Вінсент". Це друга робота подружжя режисерів Дороти Кобєля і Г'ю Велчмана.

Цього разу на екрані ми побачимо мальовану драму про жінку, яка вимушена відмовлятись від своїх бажань через тиск суспільства й устроїв історичного часу, у якому вона перебуває. Щоб дізнатись більше про фільм "Кріпачка" ми зібрали цікаві факти про стрічку.

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5 причин, чому варто подивитись фільм "Кріпачка"

1. Зіркові режисери

Режисерами фільму "Кріпачка" є подружжя Дорота Кобєля і Г'ю Велчмани. У 2017 році вони створили першу у світі повнометражну анімацію "З любов'ю, Вінсент", яка повністю намальована олійними фарбами. Фільм був номінований на Оскар в категорії "Найкращий анімаційний фільм", але омріяну нагороду так і не здобув. Але це не перша номінація на Оскар. У 2007 році режисер отримав Оскар за роботу "Петрик і вовк" у номінації "Найкращий короткометражний фільм".

Окрім цього Г'ю встиг попрацювати з легендарним комедійним британським об'єднанням "Монті Пайтон", учасником якого є відомий британський режисер американського походження Террі Гілліам ("Страх і огида в Лас-Вегасі", "12 мавп").

"З любов'ю, Вінсент" же спочатку був короткометражним фільмом Дороти, а потім Дорота і Г'ю створили повнометражну стрічку.

2. Творча свобода

Анімація створює неабияку свободу творчого простору, бо немає обмежень законами фізики, технікою та людьми. В "Кріпачці" режисери та художники-аніматори витискають з цього все, що можливо. Камера може буквально "літати" над селом Ліпці.

Наприклад, в сцені першої шлюбної ночі камера в ролі "третього зайвого" і тому вона вилітає з кімнати через відчинене вікно у безлюдну ніч. Зумування, "погляд Бога" та інші операторські способи тут не потребують людського ресурсу, але чи простіше створити картину на кожен рух? Цю відповідь можуть надати тільки професійні митці.

3. Культурний зріз часу

Фільм є екранізацією роману "Селяни" Нобелівського лауреата Владислава Реймонта, який у своєму творі зобразив життя польських селян наприкінці 19 століття. Проте, у результаті йому вдалося дещо більше – показати устрій життя селян в Східній Європі того часу.

У романі присутні проблеми, які можуть відгукуватись масовому глядачеві: боротьба за свої землі, обмеження свободи самовираження, тиск на жінку. Таким чином роман, який був створений більше, ніж 100 років тому, залишається актуальним і досі.

"Кріпачка": дивіться онлайн трейлер фільму

4. Українські художники

Як і в минулій роботі режисерів, українські художники-аніматори зробили великий внесок у фільм. Художники-аніматори з України створили майже 40% фільму, і склали третину всього колективу. Для "Кріпачки" була створена студія в Києві, але після початку повномасштабного вторгнення частину художниць перевезли до Польщі, а роботу столичної студії довелося призупинити. Згодом її відновили, і, навіть попри проблеми з електроенергією, творці змогли закінчити роботу.

5. Українські голоси

Щоб персонажі "Кріпачки" заговорили українськими голосами до дубляжу долучились Наталка Денисенко, Наталя Сумська та Віталій Гордієнко.

Український дубляж є окремим різновидом задоволення, бо усі зірки професійно володіють своїм голосом, і створюється аудіовізуальна гармонія.

Не пропустіть гучну прем'єру. Дивіться стрічку у кінотеатрі свого міста вже 11 липня.