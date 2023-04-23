15 найприбутковіших та 5 найпровальніших фільмів 2022 року: повний список

21 квітня Deadline опублікував великий матеріал про найприбутковіші та найпровальніші фільми 2022 року. З чого складалися прибутки та витрати блокбастерів, а також про те, які гонорари отримували головні зірки – читайте далі.

Найприбутковішим став фільм Джеймса Кемерона "Аватар 2". Він приніс 531, 7 мільйона доларів чистого прибутку при кінотеатральних зборах у 2,3 мільярда доларів. На другому місці розташувався "Топ Ґан: Меверік", а на третьому – "Посіпаки: Становлення лиходія".

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Найприбутковіші та найпровальніші фільми 2022 року

Витрати на "Аватар 2" теж були неймовірними – тільки на фільмування сиквелу пішло 400 мільйонів доларів. 175 мільйонів витратили на маркетинг та 100 мільйонів – на виробництво рекламних роликів. Загальні витрати на фільм становили трохи менш як 1,1 мільярда доларів.

Більшість із 300 мільйонів, витрачених на гонорари учасникам виробництва, забрали режисер Джеймс Кемерон та продюсер Джон Ландау. Повідомляється, що актори проєкту, також отримували чималі зарплати.

На другому місці розташувався "Топ Ґан: Меверік", чистий прибуток якого склав 391,1 мільйона доларів. Загальні витрати становили 750 мільйонів доларів, а сам Том Круз отримав від 100 до 200 мільйонів доларів за свою роботу як актора та продюсера.

Третю позицію зайняв мультфільм "Посіпаки: Становлення лиходія" із чистим прибутком у розмірі 382 мільйони доларів. Анімаційна стрічка Illumination змогла випередити кілька фільмів Marvel.

Чистий прибуток "Все завжди і водночас", фільму, який став тріумфатором Оскара, склав лише 32 мільйони доларів. Загальний виторг досяг 111 мільйонів доларів, а витрати оцінили в 79 мільйонів.

Лідером серед найпровальніших блокбастерів 2022 став мультфільм "Дивний світ" від Disney. Загальні витрати становили 317 мільйонів доларів, з яких на виробництво пішло 180 мільйонів — це більше, ніж на мультфільми "Кіт у чоботях 2" чи "Посіпаки". Збиток від "Дивного світу" оцінили у 197 мільйонів доларів.

Серед інших провальних релізів 2022 року: мультфільм "Базз Рятівник" від Disney, а також "Вавилон" Демієна Шазелла.

Найприбутковіші фільми 2022 року

"Аватар: Шлях води" – 531,7 мільйона доларів;

"Топ Ґан: Меверік" – 391,1 мільйона доларів;

"Посіпаки: Становлення лиходія" – 382 мільйони доларів;

"Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля" – 284 мільйони доларів;

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" – 259 мільйонів доларів;

"Світ Юрського періоду: Домініон" – 229,7 мільйона доларів;

"Бетмен" – 177 мільйонів доларів;

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" – 120 мільйонів доларів;

"Тор: Кохання і грім" – 103 мільйони доларів;

"Посмішка" – 101 мільйон доларів;

"М3ГАН" – 78,8 мільйона доларів;

"Там, де раки співають" – 74,7 мільйона доларів;

"Чорний телефон" – 67,8 мільйона доларів;

"Крик 5" – 56,7 мільйона доларів;

"Все завжди і водночас" – 32 мільйони доларів.

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Найпровальніші блокбастери 2022 року

"Дивний світ" – збитки у розмірі 197 мільйонів доларів;

"Амстердам" – збитки в розмірі 108 мільйонів доларів;

"Базз Рятівник" – збитки в розмірі 106 мільйонів доларів;

"Вищий пілотаж" – збитки у розмірі 89 мільйонів доларів;

"Вавилон" – збитки у розмірі 87 мільйонів доларів.