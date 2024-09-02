"Жіночий лікар" повертається: коли та де дивитись прем'єру 2 сезону

Новий український серіал "Жіночий лікар. Нове життя" минулого року зумів увірватися в український кінопростір з приголомшливим успіхом. Історія, яка захопила серця українських глядачів, швидко здобула популярність завдяки напруженому сюжету, харизматичним героям та цікавим медичним випадкам.

Популярність першого сезону була настільки великою, що глядачі з нетерпінням чекали на продовження історії. У матеріалі Кіно 24 можна дізнатися більше про те, що підготували творці серіалу для своїх фанатів у новому сезоні.

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Прем'єра серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"

У другому сезоні популярного серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" головні герої стикаються з новими професійними та особистими викликами. Михайло Гончар продовжує свою кар'єру в столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, де він щодня допомагає жінкам і сім'ям, що постають перед труднощами під час вагітності та народження дітей.

Попри відданість своїй справі, Михайло знову опиняється перед новими випробуваннями в стосунках з Оленою, де доводиться балансувати між професійними обов’язками та особистим життям.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

Тим часом Андрій Балюк, який раніше займався цивільною медичною практикою, починає відчувати дискомфорт у звичайному житті. Його внутрішній поклик та бажання бути корисним у складні часи змушують його шукати нові можливості для допомоги. Андрій вирішує долучитися до медиків на прифронтових територіях, щоб підтримувати породіль у найважчих умовах війни.

Другий сезон серіалу пропонує глядачам ще більше емоційних та захопливих сюжетних ліній, що відображають як професійні дилеми медиків, так і їхні особисті переживання в умовах сучасної реальності.

Дивіться довгоочікуваний 2 сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", 2 вересня, з понеділка по четвер, о 20:00 на 1+1.