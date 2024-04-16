Оскароносний фільм "20 днів у Маріуполі" буде доступним на Netflix: дата прем'єри

У ніч з 10 на 11 березня український документальний фільм Мстислава Чернова був визнаний найкращим повнометражним документальним фільмом на церемонії Оскар-2024. З того моменту увесь світ знову зосередився на тому, що в Україні триває жорстока й кровопролитна війна.

Кінотворці намагаються продовжувати популяризувати правду. Тому тепер "20 днів у Маріуполі" буде доступним і на стримінговій платформі Netflix. Подивитися там його можна буде з 21 квітня.

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"20 днів у Маріуполі" буде на Netflix: подробиці

Фільм документального жанру описує початкові тижні бойових подій у Маріуполі, що знаходиться в Донецькій області, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Дні, які б воліли не переживати. "20 Днів у Маріуполі" – 21 квітня на Netflix,

– йдеться у соцмережах Netflix.

Підписники уже відреагували на новину. Ось, що вони пишуть у коментарях:

"Зробіть доступним для інших країн, будь ласка. Світ має бачити правду"

"Тяжкий фільм. Але подивитися потрібно всім"

"Я ридала тільки від трейлеру, я не знаю, чи зможу його повністю подивитись"

"Мій багатостраждальний Маріуполь. Там я втратив житло, майно, здоров'я і минуле життя. Вже два роки життя наче у паралельній реальності"

"20 днів у Маріуполі" можна подивитись на українських стримінгах

Українці можуть переглянути стрічку онлайн. Зокрема, він доступний на:

Дивіться фільм про правду, яку пережили маріупольці та з якою щодня бореться український народ. "20 днів у Маріуполі" – важка історія, яку має побачити кожен.