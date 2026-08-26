22 роки різниці та жодного весілля: як живе Гелена Бонем Картер із молодшим бойфрендом

Гелена Бонем Картер, схоже, знайшла власну формулу романтики: кохання – так, спільний дім – так, собаки й навіть кролики – будь ласка, а от весільна клятва "назавжди" – дякую, але ні.

Як повідомляє dailymail, 26 серпня акторку помітили на романтичній прогулянці Лондоном із її 38-річним бойфрендом, мистецтвознавцем Рая Дагом Гольмбо.



Гелена Бонем Картер із молодшим бойфрендом / Фото eroteme



Пара разом із 2018 року, живе під одним дахом, але до РАЦСу не поспішає. І, судячи з пояснення Гелени, справа зовсім не в кризі стосунків.

Чому Гелена Бонем Картер не хоче заміж

Акторка раніше відверто розповідала, що не планує одружуватися, оскільки не хоче давати обіцянку бути з людиною "назавжди". На її думку, така клятва може бути нездоровою, якщо ти не можеш щиро гарантувати майбутнє.



Гелена Бонем Картер із Реєм / Фото eroteme



З Раем акторка познайомилася на весіллі у 2018 році.Буквально якась іронія долі. Через три роки вони почали жити разом, а згодом додали до сімейної компанії домашніх кроликів.

Різниця у віці їх не бентежить



Гелена Бонем Картер із Реєм / Фото eroteme



Між Геленою та Раем 22 роки різниці, однак акторка не бачить у цьому проблеми. Вона називала коханого "старою душею в молодому тілі" та наголошувала, що жінки з віком можуть ставати лише сильнішими.

До стосунків із Гольмбо Бонем Картер 13 років була разом із режисером Тімом Бертоном. Пара розійшлася у 2014 році та виховує двох дітей – Біллі та Нелл.

Днями скандального Джареда Лето теж помітили з моделлю.



