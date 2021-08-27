24 особистості Біллі Мілліґана у трейлері серіалу "Монстри всередині"

Netflix опублікував трейлер першого сезону серіалу "Переповнена кімната", який розповість про феномен Біллі Мілліґана під назвою "Монстри всередині: 24 обличчя Біллі Мілліґана". Прем’єра стрічки відбудеться 22 вересня 2021 року.

Скільки буде сезонів серіалу – наразі не повідомляють, але відомо, що всі вони розповідатимуть про людей із різними психічними розладами.

Читайте також Netflix показав тизер фільму "Сила собаки" з Бенедиктом Камбербетчем

Перший сезон документальної стрічки матиме 4 епізоди, у яких покажуть кадри допитів Біллі, інтерв'ю з лікарями та поліцейськими, що досліджували справу, а також зворушливі ролики із друзями та рідними.

Режисером картини став Олів'є Меґатон, який раніше працював над такими проєктами як "Перевізник 3" та "Останні дні американської злочинності".

"Монстри всередині: 24 обличчя Біллі Мілліґана" 2021 рік: дивіться трейлер першого сезону

Стрічки про Біллі Мілліґана

"Ідентифікація" , 2003 рік. Фільм розповідає про спроби психіатра довести множинний розлад особистості серійного вбивці. Кінокритики стверджують, що сюжет стрічки сильно схожий на опис про розлад Мілліґана, однак автори картини не дають жодних посилань на реальні події;

, 2003 рік. Фільм розповідає про спроби психіатра довести множинний розлад особистості серійного вбивці. Кінокритики стверджують, що сюжет стрічки сильно схожий на опис про розлад Мілліґана, однак автори картини не дають жодних посилань на реальні події; Сьогоді тривають зйомки серіалу "Переповнена кімната" . Цікаво, що сценарій написав Тодд Графф ще у 1997 році. За всі роки існування проєкту бажання зіграти головну роль показували такі зірки: Джонні Депп, Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Шон Пенн, Колін Фаррелл та інші. Однак, ймовірно, що головну роль зіграє Том Голланд;

. Цікаво, що сценарій написав Тодд Графф ще у 1997 році. За всі роки існування проєкту бажання зіграти головну роль показували такі зірки: Джонні Депп, Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Шон Пенн, Колін Фаррелл та інші. Однак, ймовірно, що головну роль зіграє Том Голланд; Телепередача "Френкі-шоу" , у якій є серія про Біллі Мілліґана;

, у якій є серія про Біллі Мілліґана; Деякі факти з хорору "Спліт" режисера Найта Ш'ямалана взяли з життя Біллі.