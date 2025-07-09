Фінал цілої епохи: Netflix показав залаштунки зйомок останніх епізодів серіалу "Гра в кальмара"
- Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" став фінальним і вийшов 27 червня 2025 року.
- Netflix опублікував закадрові фото останніх епізодів.
- Netflix офіційно назвав третій сезон останнім, але чутки про продовження серіалу все ще існують.
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" вийшов на екрани 27 червня 2025 року і став фінальним у цій історії. Глядачі вже активно діляться своїми відгуками на останні епізоди.
Раніше ми розповідали, чи буде четвертий сезон. А тепер на Кіно 24 з посиланням на Netflix покажемо залаштунки зйомок фінальних епізодів.
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Netflix показав залаштунки зйомок останніх епізодів серіалу "Гра в кальмара"
На Netflix опублікували закадрові фото улюблених героїв серіалу "Гра в кальмара". У коментарях люди вже пишуть про те, що закінчилася ціла епоха серіалу, а дехто жартує: мовляв, хоча б їм за кадром було весело, адже глядачі добряче постресували під час перегляду фінального сезону.
За кадрами тих самих кадрів було знайдено багато посмішок,
– йдеться у публікації.
Нагадаємо, що відбувся фінал третього сезону серіалу "Гри в кальмара", і він закінчився фразою: "Гру закінчено". Стримінгова платформа Netflix офіційно назвала третій сезон останнім. Однак чутки про можливе продовження таки ширяться в мережі. Чи буде продовження серіалу "Гра в кальмара" – читайте за посиланням.