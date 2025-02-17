Серіал, який став справжнім хітом: де можна дивитися 3 сезон "Білого лотоса"

16 лютого 2025 року відбулася прем'єра 3 сезону популярного серіалу "Білий лотос". Цей сезон принесе фанатам не лише нові сюжетні повороти, а й деякі зміни у форматі.

Новий сезон налічуватиме 8 епізодів, що дозволить глибше розкрити персонажів та сюжетні лінії. Виходити серії, ймовірно, будуть по одному епізоду на тиждень. У матеріалі дізнаєтесь більше про деталі сюжету та де дивитись 3 сезон стрічки.

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3 сезон серіалу "Білий лотос": деталі сюжету та де дивитись стрічку

"Білий лотос" – американський сатиричний комедійно-драматичний антологічний телесеріал, створений, написаний і режисований Майком Уайтом. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 11 липня 2021 року на телеканалі HBO. Серіал швидко завоював популярність, тому вже зараз ви можете подивитись найновіші епізоди 3 сезону.

Як і в перших двох сезонах, знятих на Гаваях та на Сицилії відповідно, в центрі сюжету "Білого лотоса" знову опиняться гості одного з готелів мережі.

"Білий лотос": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

Навколо їхніх історій розгортатимуться комедійні, драматичні та іноді трагічні події, що є характерними для цього серіалу. Проте цього разу більшість персонажів будуть абсолютно новими, що дасть змогу знову побачити різноманіття життєвих ситуацій та проблем, з якими стикаються люди з різних куточків світу.

Місцем дії нового сезону стане розкішний курорт у Таїланді.

Для українських глядачів доступність серіалу не стане проблемою: третій сезон можна буде подивитися на таких популярних платформах, як Megogo і Sweet.tv.