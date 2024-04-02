3 свіжі серіали, які з'являться на Netflix вже у квітні: що подивитися цього місяця

Любителям кіно варто підготуватися до новинок, які зовсім скоро вийдуть на Netflix. Це не тільки серіали, але й свіжі фільми з цікавим та гостроцікавим сюжетом.

У матеріалі Кіно 24 дізнавайтеся про новинки, які з'являться на стримінговій платформі Netflix вже цього квітня. Серед них – "Королівський ексклюзив", "Що зробила Дженніфер", "Бунтівний місяць. Частина 2".

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"Королівський ексклюзив"

: 5 квітня

Фільм створений на основі реальних подій. Сюжет розповідає про знакове інтерв'ю принца Ендрю. Журналістка Емілі Мейтліс розпитувала герцога у прямому ефірі про його зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффі Епштейном.

Через кілька днів принц Ендрю заявив, що не виконуватиме монарших обов'язків. Стрічка зосереджена не так навколо скандалу з принцом, як на роботі журналістів BBC.

"Королівський ексклюзив": дивіться трейлер онлайн

"Що зробила Дженніфер"

: 10 квітня

Події розгортаються у 2010 році, коли в 911 надходить дзвінок з будинку в Онтаріо. Жінка повідомила про грабіжників, які вторглися до будинку, де вона перебувала з батьками. Дівчина каже, що нападники вбили батька й матір і втекли. Та чи справді вона надала усі дані про трагічну подію – дізнаватиметься слідство.

"Що зробила Дженніфер": дивіться трейлер онлайн

"Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами"

: 19 квітня

На Netflix вийде друга довгоочікувана частина науково-фантастичного пригодницького фільму від Зака Снайдера. У ньому глядачів чекає продовження історії Кори та інших бійців, які воюють разом з народом Вельдту для захисту мирного поселення від тиранів. Нарешті серед селян з'являється незнайомець, який стає надією для воїнів.

"Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами": дивіться трейлер онлайн

Перша частина "Бунтівного місяця" зібрала негативні відгуки критиків, але водночас отримала шалену популярність серед глядачів. Цікаво, чи зможе друга стрічка переплюнути свого попередника у позитивному сенсі.