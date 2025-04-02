Фанати "Бріджертонів" завмерли в очікуванні: у мережі з'явились приголомшливі фото 4 сезону

Уже давненько прихильники "Бріджертонів" не отримували новин від творців серіалу. І ось, нарешті, в мережі з'явились чергові фото зі знімань історії кохання Бенедикта та Софі.

Відомо, що прем'єра нового сезону культових "Бріджертонів" відбудеться у 2026 році. Наразі тривають активні процеси на знімальному майданчику. У матеріалі Кіно 24 покажемо нові фото з улюбленими героями.

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У мережі з'явились перші фото зі знімань нового сезону "Бріджертонів"

Вже троє членів родини Бріджертонів знайшли своє кохання. Дафні щаслива із герцогом Гастінгсом, Ентоні одружився із прекрасною Кейт Шармою, а Колін нарешті пов'язав своє життя з Пенелопою Фезерінгтон.

Тепер час ще одному Бріджертону зануритися у світ романтичних почуттів. Так, четвертий сезон серіалу розгортатиметься навколо Бенедикта, роль якого виконує актор Люк Томпсон.

На інстаграм-сторінці "Бріджертонів" час від часу можна побачити цікаві публікації, які натякають фанатам на деталі нових сезонів. Так зараз у мережі з'явились перші фото зі знімального майданчика нових епізодів.

На знімках можна побачити добре знайомих героїнь – Елоїзу Бріджертон, її молодшу сестру Гіацинту та Пенелопу Фезерінгтон. Однак головною темою нового сезону стане історія Бенедикта Бріджертона.

Точної дати прем'єри нових серій "Бріджертонів" наразі немає. За словами сценаристки Шонди Раймс, створення одного сезону серіалу триває приблизно два роки. Тому, ймовірно, фанати побачать історію кохання Бенедикта і Софі у 2026 році.