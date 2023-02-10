5 фактів про катастрофу з "Титаніком", що сталася 110 років тому

15 квітня 1912 року "Титанік" затонув під холодними хвилями Північної Атлантики, забравши з собою 1459 пасажирів. Через 110 років "Титанік" залишається одним з найвідоміших кораблів, що коли-небудь вирушали в плавання, і історія його трагедії продовжує приголомшувати людей у всьому світі.

До Дня святого Валентина, з 9 лютого, на великих екранах показують легендарну історію кохання, яка зародилася на "Титаніку". Оновлену версію стрічки випустять з нагоди її 25-річчя. Проте, перед тим, як ви ще раз переглянете стрічку в кіно, дізнайтеся кілька цікавих фактів, яких, можливо, немає у підручниках історії.

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5 фактів про катастрофу з "Титаніком" 1913 року

Факт 1. Роман Моргана Робертсона

Приблизно за 14 років до того, як затонув "Титанік", письменник Морган Робертсон опублікував свій роман "Марність". Книга розповідає історію Титана, найбільшого корабля з будь-коли побудованих. Корабель вважається "непотоплюваним", але у квітні він стикається з айсбергом і йде під воду. Рятувальних шлюпок не вистачає, і понад половина пасажирів гинуть у Північній Атлантиці. Звучить до остраху знайомо?



Обкладинка книги "Марність" / Фото Amazon

Факт 2. Автомобіль за бортом

Єдиним відомим автомобілем на "Титаніку" був Renault CB Coupe de Ville 1912 випуску. Автомобіль був куплений в Європі Вільямом Картером із Брін-Мора, штат Пенсільванія, який повертався з дружиною та двома дітьми до Сполучених Штатів. Картер та його родина пережили катастрофу, але машину досі не витягли з-під уламків.

Renault CB Coupe de Ville 1912 випуску / Фото Hemmings

Факт 3. Найдорожчий квиток

Вартість найдорожчого квитка першого класу до Нью-Йорка на той час становила 4350 доларів.

Факт 4. Температура

Температура айсберга, в який врізався "Титанік", становила 32 градуси за Фаренгейтом. Вода, в яку потрапили пасажири, була 28 градусів. Високий вміст солей у воді запобігло її замерзанню.

Факт 5. Корабель непотоплюваний

У 1911 році журнал Shipbuilder опублікував статтю, в якій йшлося проте, що при зачинених водонепроникних дверях корабель стає "практично непотоплюваним". Цитата була вирвана з контексту та залишилася в історії.

Цитата з журналу Shipbuilder / Фото Universe