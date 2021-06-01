5 шедеврів Оскар Шортс – 2021, які скоро вийдуть на великі екрани

Компанія Артхаус Трафік представила свіжу добірку Оскар Шортс – колекцію короткометражних фільмів-номінантів на премію Оскар-2021. 5 фільмів одним 127-хвилинним блоком вийдуть на великі екрани 17 червня.

Отож влітку, в кінотеатрах, ми нарешті побачимо колекцію найкращих короткометражних фільмів року за версією Американської кіноакадемії. А поки насолоджуємося трейлером, який презентувала компанія Артхаус Трафік на своїй ютуб-сторінці.

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Оскар Шортс – 2021: дивіться трейлер до добірки фільмів

"Два далекі незнайомці"

Рік: 2020

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6,9

Оригінальна назва: Two Distant Strangers

Американська стрічка, що стала володарем Оскар-2021. Вона розповідає про темношкірого хлопця, який потрапляє в петлю часу. Він змушений знову й знову переживати смертельну сутичку з полісменом, яка невідворотно чекає його на шляху додому. Події фільму перегукуються з історією вбивства Джорджа Флойда в травні 2020-го, яке стало каталізатором антирасистського протестного руху Black Lives Matter.

"Два далекі незнайомці" 2020: дивіться трейлер

"Кімнати для листів"

Рік: 2020

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6,8

Оригінальна назва: The Letter Room

У фільмі йдеться про співробітник в’язниці, якого переводять на роботу в поштову кімнату, після чого він глибоко втягується в особисте життя одного ув'язненого. У головній ролі – Оскар Айзек, відомий глядачам із трилогії сиквелів "Зоряних воєн", а також стрічки "Всередині Льюїна Девіса".

"Кімнати для листів" 2020: дивіться трейлер

"Відчувати наскрізь"

Рік: 2020

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,4

Оригінальна назва: Feeling Through

Драма зіштовхує нужденного підлітка з глухосліпим, який намагається потрапити додому. Неочікувана зустріч перетворюється на пригоду. "Відчувати наскрізь" – перший фільм, у якому головну роль виконує глухосліпий актор.

"Відчувати наскрізь" 2020: дивіться трейлер

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"Подарунок"

Рік: 2020

Країна: Великобританія, Палестина

Рейтинг IMDb: 7,6

Оригінальна назва: The Present

Призер BAFTA, Манхеттенського фестивалю короткометражних фільмів та багатьох інших фестивалей і кінопремій. Це драма спільного виробництва Великої Британії та Палестини. Особливо актуальна на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, вона розповідає про життя серед воєнних кордонів. Шопінг-тур на Західний берег річки Йордан обертається на небезпечну подорож, коли подарунок на річницю весілля стає об’єктом підозри.

"Подарунок" 2020: дивіться трейлер

"Біле око"

Рік: 2020

Країна: Ізраїль

Рейтинг IMDb: 7,2

Оригінальна назва: White Eye

Ізраїльська драма торкається проблем незахищеності біженців. Вона розповідає про чоловіка, який випадково знаходить на вулиці свій вкрадений велосипед. Однак новим власником виявився еритрейський біженець, який має інше бачення ситуації. Хто з них двох – справжня жертва?

"Біле око" 2020: дивіться трейлер