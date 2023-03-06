5 фільмів для атмосферного вечора, які допоможуть розслабитися

Перегляд атмосферної стрічки ввечері – чудовий спосіб розслабитися та забути про повсякденні проблеми. Крім цього, це прекрасна нагода для проведення часу з друзями або родиною.

Редакція Кіно 24 підібрала для вас 5 фільмів для затишного вечора. Дозвольте собі відпочити після довгого робочого дня!

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5 фільмів для атмосферного вечора

"Зелена книга"

Це драма-комедія про незвичайну дружбу між італійським шофером та афроамериканським музикантом під час турне в Південних Штатах в 1962 році. Фільм здобув чотири нагороди Оскар.

"Зелена книга" 2018: дивіться трейлер

"Ноттінг-Хілл"

Це романтична комедія про тимчасову продавчиню книг, яка зустрічає знаменитого актора і відчуває відчуття до нього. Фільм викликає хороший настрій та став культовим у своєму жанрі.

"Ноттінг-Хілл" 1999: дивіться трейлер

"Шоколад"

Це драма-комедія про жінку, яка відкриває крамницю шоколаду в маленькому французькому містечку. Вона стикається зі спротивом місцевих жителів, але поступово знаходить спосіб, як розв'язати проблеми та зберегти крамницю.

"Шоколад" 2000: дивіться трейлер

"Стажер"

Це чудовий вибір для того, щоб розслабитися після довгого дня. Режисером цього фільму є Ненсі Майєрс, а головні ролі виконують Роберт Де Ніро та Енн Гетевей. У фільмі Роберт Де Ніро грає 70-річного пенсіонера, який вирішує розпочати стажування в інтернет-компанії, що належить Енн Гетевей. Цей фільм дозволяє глядачам побачити, як двоє дуже різних людей знаходять спільну мову і стають друзями, попри вікові та культурні різниці.

"Стажер" 2015: дивіться трейлер

"Шоу Трумана"

Це фантастична драма про чоловіка, який живе у світі, який виявляється заточеним під його життя, з моменту народження. Фільм має дуже цікаву ідею, а також глибокий зміст про людську свободу та вибір.

"Шоу Трумана" 1998: дивіться трейлер