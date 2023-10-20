Що подивитися на Netflix сьогодні: 5 фільмів для приємного вечора

Перегляд Netflix – одне з тих занять, яким українці надають перевагу довгими осінніми вечорами. Це ідеальний варіант проведення часу, коли на вулиці холодно та похмуро.

24 Канал підготував добірку фільмів, які вже сьогодні варто переглянути на стрімінговому сервісі. Це стрічки різних жанрів, серед яких точно є та, яка вам сподобається.

Не пропустіть Що дивитися, якщо немає мотивації: 5 фільмів про змагання з високим рейтингом

"Пурпурові серця"

2022мелодрама

Кессі Салазар – офіціантка в каліфорнійському барі, яка не може жити без музики та мріє про кар'єру співачки. Однак у дівчини цукровий діабет, тож їй постійно доводиться думати про те, як отримати медичну страховку, щоб мати можливість купувати ліки. Випадково вона знайомиться з морським піхотинцем Люком Морроу. Раніше Люк був наркоманом, має борг. В обох фінансові проблеми, які цей шлюб може розв'язати. Кессі та Люк домовляються одружитися за розрахунком й навіть не здогадуються, що доведеться пережити далі.

"Пурпурові серця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Переконай мене"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку."Переконай мене"

Рік: 2023

Жанр: комедія

У життя двох дорослих онуків втручаються дві бабусі. Вони влаштовують їм "випадкову" зустріч, яка розпалює не лише старі конфлікти, а й давні почуття.

"Переконай мене": дивіться онлайн трейлер фільму

"Місія Стоун"

Рік: 2023

Жанр: пригодницький бойовик, драма

Це один з найочікуваніших фільмів 2023 року з Ґаль Ґадот у головній ролі. Вона зіграла Рейчел Стоун – технічного експерта у британському розвідувальному агентстві МІ-6. Події фільму відбуваються на вечірці в італійських Альпах, де команда MI-6 намагається спостерігати за Малвані – "найбільш розшукуваним торговцем зброєю в Європі", який з'являється на публіці вперше за три роки. Стоун викривають, тож їй доводиться пересуватися лише в темряві.

"Місія Стоун": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпочинок за обміном"

Рік: 2006

Жанр: комедія

Це легка стрічка з Камерон Діас та Кейт Вінслет у головних ролях. Аманда з Лос-Анджелеса та Айріс з Лондона намагаються втекти від проблем в особистому житті. Для цього вони вирішують помінятися на два тижні будинками.

"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дружина напрокат"

Рік: 2011

Жанр: комедія

Неодружений пластичний хірург закохується і хоче приховати, що роками брехав про свій нещасливий шлюб. Тому просить асистенту зіграти його майже колишню дружину. Впевнені, ця стрічка з Адамом Сендлером, Дженніфер Еністон та Ніколь Кідман точно зігріє вас цього холодного осіннього вечора.

"Дружина напрокат": дивіться відео онлайн