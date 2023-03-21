Смійтесь на здоров’я: 5 крутих комедій на вечір з якісною українською озвучкою

Є дуже багато крутих кінострічок, які можна подивитися з якісною українською озвучкою. Ми підготували для вас добірку з 5 фільмів, які відповідають цим критеріям і можуть бути прекрасним варіантом для вечірнього перегляду.

Усі комедії з матеріалу Кіно 24 мають високий рейтинг та чимало схвальних відгуків. Тож не хвилюйтесь, обирайте будь-яку та насолоджуйтеся!

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5 комедій на вечір з якісною українською озвучкою

"Чоловік на ім'я Отто"

"Чоловік на ім'я Отто" – нова екранізація бестселера "Чоловік на ім'я Уве" шведського письменника Фредріка Бакмана від режисера Марка Форстера.

Отто Андерсон, шістдесят три роки, проживає на передмісті Пітсбурга. Спочатку здається, що головний герой Отто ненавидить людей. Він той самий сусід, з яким не хочеться зустрічатися. Чоловіка дратують будь-які прояви радості й навіть людяності. Найбільше Отто докучає Марісоль – вагітна мама двох дітей, яка нещодавно оселилася в будинку по сусідству. Від неї Отто постійно отримує прохання та питання. Щодня стається щось, що заважає йому побути в тиші. Він навіть намагається вчинити самогубство, але постійно щось заважає. Чоловік почувається комфортно лише тоді, коли приходить на могилу до своєї дружини, яка нещодавно померла.

"Чоловік на ім'я Отто": дивіться трейлер

"Банші Інішерина"

"Банші Інішерина" – комедійний фільм за сценарієм і режисурою Мартіна МакДони. Головні ролі зіграли Брендан Глісон, Колін Фаррелл, Баррі Кіоган та інші.

Події у стрічці зображають кінець громадянської війни в Ірландії в 1923 році. За сюжетом, на вигаданому ірландському острові Інішерин фолк-музикант Колм Доерті раптово починає ігнорувати свого давнього друга Патрикія, що призводить до несподіваних наслідків для обох.

"Банші Інішерина": дивіться трейлер

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

Це комедія від сценариста й режисера Раяна Джонсона. За сюжетом, кіноактор Едвард Нортон грає Майлза Брона, мільярдера-технаря, який далеко не такий геніальний, як він думає. Щороку він збирає свою компанію — групу людей, які самовдоволено називають себе "Руйнівниками" — для розкішного відпочинку на вихідних. Цього разу він відправив їм усім багатошарові коробки-головоломки, відкривши які, вони отримують запрошення до Скляної цибулі. Аби розгадати таємницю вбивства, до друзів долучається детектив Бенуа Бланк. А далі починається найцікавіше.

"Ножі наголо: Скляна цибуля": дивіться трейлер

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"50 перших поцілунків"

Сюжет дуже простий, але він зачепить вас до глибини вашого серця. Генрі зустрічається з Люсі. Люсі ж втратила здатність перетворювати спогади у довготривалу пам'ять після автокатастрофи. І кожен новий день доводиться все починати заново. І знову, і знову знайомитись з Генрі. А Генрі не втрачає наснаги до боротьби за свою любов.

"50 перших поцілунків": дивіться трейлер

"Стажер"

Це чудовий вибір для того, щоб розслабитися після довгого дня. Режисером цього фільму є Ненсі Майєрс, а головні ролі виконують Роберт Де Ніро та Енн Гетевей. У фільмі Роберт Де Ніро грає 70-річного пенсіонера, який вирішує розпочати стажування в інтернет-компанії, що належить Енн Гетевей. Цей фільм дозволяє глядачам побачити, як двоє дуже різних людей знаходять спільну мову і стають друзями, попри вікові та культурні різниці.

"Стажер": дивіться трейлер