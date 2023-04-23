5 легких фільмів, щоб розслабитися і забути про погане

Іноді у всіх буває лінивий настрій, коли хочеться безтурботно лежати й переглядати фільми. Саме для таких випадків редакція Кіно 24 підготувала добірку легких та позитивних стрічок, щоб розслабитися.

Ми підготували для вас добірку з 5 найкращих фільмів, які здатні розслабити, підняти настрій та надихнути на нові враження. Включайте улюблені кінострічки та отримуйте задоволення від перегляду!

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5 легких фільмів, щоб розслабитися і забути про все

"Як все заплутано"

Розлучена матір трьох дорослих дітей, Джейн, зненацька знаходить себе у любовному трикутнику, коли починає роман з архітектором. Ця несподівана зміна відносин викликає зовсім інші почуття у її колишнього чоловіка, який бачить в Джейн "іншу жінку". Вона опиняється в нелегкому положенні, коли розривається між бажанням зберегти старі відносини та почуттями до нового коханця. Як складно зрозуміти, чи є любов настільки сильним почуттям, щоб перетворити життя в одне велике протистояння!

"Як все заплутано" 2009: дивіться трейлер

"Ми – Міллери"

Кожна людина заробляє гроші по-своєму. Для когось це легко, а для когось – складно. Деякі отримують гроші шляхом чесної праці, а інші – незаконними методами. Один з таких людей – Девід Берк, який займається продажем наркотиків. Його боси доручили йому перевезення двох тонн марихуани з Мексики до Колорадо, і він ризикує своїм життям, щоб успішно виконати це завдання. Але Девід має свій план – він створює фальшиву родину, в яку входять стриптизерка, бездомний хлопчик та вулична хуліганка. Разом вони вирушають у подорож на сімейному фургоні, повному наркотиків, де вони стикаються з бандою гангстерів і готові на все, щоб зберегти своє життя та добре виконати завдання.

"Ми – Міллери" 2013: дивіться трейлер

"Їсти, молитися, кохати"

Головна героїня фільму розчарована своїм життям і вирішує змінити його, відправляючись у подорож світом. Ліз Гілберт після розлучення бере відпустку на рік і збирається знайти себе, змінити свій світогляд і знайти справжнє щастя. Подорожуючи Італією, Індією та Балі, вона дізнається про нові культури, кулінарні традиції та знаходить себе в цих екзотичних місцях. Нарешті, вона знаходить справжнє кохання і внутрішню гармонію, які змінюють її життя назавжди.

"Їсти, молитися, кохати" 2010: дивіться трейлер

"Маршрут до кохання"

Під час службової поїздки до В’єтнаму, менеджерка туристичної компанії несподівано знаходить справжнє задоволення від життя. Під час екскурсії з веселим та доброзичливим гідом, вона відкриває для себе нові можливості та насолоджується незабутніми пригодами.

"Маршрут до кохання" 2023: дивіться трейлер

"Далечінь"

Жінка стає спадкоємцем будинку на хорватському острові, але замість того, щоб залишитись і зайнятись ремонтом, вона вирушає в несподівану подорож. Ця поїздка повертає їй радість життя і надає нових інсайтів, а також дарує нове кохання.

"Далечінь" 2023: дивіться трейлер