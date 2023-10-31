5 найатмосферніших мультфільмів на Геловін, які можна дивитися з дітьми

Світ відзначає Геловін в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. У цей вечір панує моторошна атмосфера, а доповнити дух цього загадкового свята можна містичним мультфільмом у компанії друзів та рідних.

24 Канал підготував для вас добірку з 5 найатмосферніших мультфільмів, які точно прикрасять вечір Геловіну. Запрошуйте друзів чи зберіться у сімейній атмосфері та проведіть цю ніч, повну містики та загадок, разом.

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"Жах перед Різдвом"

У мультфільмі оповідається про царство Геловін, яке очолює Джек Скелінгтон. Під час святкування Різдва Джек випадково потрапляє до міста Різдва і відкриває для себе радість, добро та веселощі, які у царстві страхів і кошмарів відсутні. Почавши прагнути поділитися цими почуттями з іншими, Джек вирішує викрасти Санта-Клауса та взяти його місце. Його спроба виявляється не дуже вдалою, і подарунки, які він роздає, не приносять щастя людям. Та Джек врешті-решт виправляє свої помилки та знаходить істинний дух Різдва.

"Жах перед Різдвом": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Монстри на канікулах"

Донька графа Дракули – це його найцінніший скарб. Заради неї він побудував затишний готель в Трансільванії, який став улюбленим місцем для відпочинку різних монстрів. Проте одного дня перед цим готелем з'являється зовсім звичайний турист, і саме з цього моменту розпочинається жахливий кошмар для монстрів.

"Монстри на канікулах": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Франкенвіні"

У невеликому містечку молодий учений-початківець втратив свого найкращого друга – песика Бублика, який загинув під колесами автомобіля. Проте вчений вирішив не залишатися без свого улюбленця і витратив всі свої зусилля, намагаючись оживити цуценя. Всупереч його старанням, відроджений Бублик виявився зомбі, який викликав страх і відразу у всіх навколо. Тепер головний герой повинен докласти великих зусиль, щоб переконати людей, що новий пес так само прекрасний, як і раніше.

"Франкенвіні": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Коко"

Мігель стає свідком неймовірної події в день, коли мертві відвідують світ живих. Він потрапляє у вражаюче, барвите і чарівне Місто Мертвих, де ніколи раніше не було живих. Тут Мігель зустрічає Гектора, вправного фокусника, який допомагає хлопчику освоїти новий світ. Мігель навіть отримує можливість спілкуватися зі своїми покійними родичами та розкрити таємницю, яка призвела до дивної заборони на музику. Життя мертвих виявляється зовсім не таким, як може здатися – і Мігель має намір розкрити цю таємницю самостійно.

"Коко": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Труп нареченої"

Багаті батьки молодого Віктора вирішили укласти для нього шлюб із Вікторією, дівчиною з аристократичної сім'ї. Проте під час репетиції весілля Віктор настільки розхвилювався, що вирішив втекти до лісу, щоб заспокоїтися.

Там він почав репетирувати свою весільну обітницю та випадково промовив її вголос. Це пробудило мертву наречену, на ім'я Емілі. Після того, як Емілі повернулася до світу живих, вона неочікувано забрала Віктора з собою в загробний світ. Виявилося, що життя там набагато веселіше та цікавіше, ніж у світі живих.

"Труп нареченої": дивіться онлайн трейлер мультфільму