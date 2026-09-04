5 серіалів про підлітків, після яких шкільні проблеми вже не здаються такими страшними

Школа, перше кохання, дружба, булінг, багаті однокласники та секрети, які краще було б не розкривати. Тут є все найцікавіше.

24 Канал зібрав п’ять серіалів, де підліткове життя чомусь більше нагадує кримінальну драму, ніж урок алгебри.

"Рівердейл"

Рік: 2017–2023

Жанр: драма, кримінал, детектив, містика

IMDb: 6,4

У ролях: Лілі Рейнхарт, Каміла Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Маделейн Петш.

"Рівердейл": дивитись трейлер

У тихому містечку Рівердейл після смерті школяра Джейсона Блоссома починають випливати на поверхню сімейні таємниці, злочини й романтичні драми. І так, спочатку все виглядає як звичайний підлітковий серіал. Потім стає зрозуміло, що тут буквально ніхто не вміє просто ходити до школи.

"Еліта"

Рік: 2018–2024

Жанр: кримінал, драма, трилер, детектив

IMDb: 7,1

У ролях: Мігель Бернардо, Арон Пайпер, Естер Експосіто, Ітзан Ескамілья, Джорджина Аморос.

"Еліта": дивтись трейлер

Троє підлітків із небагатих сімей потрапляють до елітної іспанської школи, де гроші, статус і секрети швидко перетворюють навчання на дуже небезпечну гру. А ще тут є кохання, секс, ревнощі та вбивство. Бо просто контрольної з математики, очевидно, було недостатньо.

"Сексуальна освіта"

Рік: 2019–2023

Жанр: комедія, драма

IMDb: 8,2

У ролях: Аса Баттерфілд, Емма Маккей, Нкуті Гатва, Джилліан Андерсон, Еймі Лу Вуд.

"Сексуальна освіта" : дивтись трейлер

Отже, хлопець, який сам не дуже розуміється на стосунках, вирішує разом із популярною однокласницею відкрити підпільну "клініку" сексуальних консультацій для школярів. Звучить як план, який точно придумав підліток.

Але за жартами серіал говорить про самооцінку, дружбу, сексуальність, межі та дорослішання.

"13 причин чому"

Рік: 2017–2020

Жанр: драма, психологічний трилер, детектив

IMDb: 7,4

У ролях: Ділан Міннетт, Кетрін Ленгфорд, Крістіан Наварро, Аліша Бо.

"13 причин чому": дивтись трейлер

Клей отримує коробку з аудіозаписами своєї однокласниці Анни, яка померла. На записах вона пояснює причини, через які вирішила накласти на себе руки. Далі хлопець починає розбиратися в тому, що відбувалося з нею та її однокласниками.

"Почуй мене"

Рік: 2022

Жанр: підліткова драма, романтика

IMDb: 6,3

У ролях: Рабія Сойтюрк, Джанер Топчу, Бурак Джан, Хелін Кандемір.

"Почуй мене": дивтись трейлер

Турецький серіал розповідає про школярку Екім, чия найкраща подруга після трагічної аварії опиняється в лікарні. Дівчина переводиться до елітної школи, де швидко стикається з жорсткою ієрархією, булінгом та таємницями заможних учнів.

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