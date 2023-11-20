Розгнівані критики: що не так з фінальним сезоном "Корони"

У шостому сезоні телевізійної драми висвітлені події кінця 1990-х років з фокусом на трагічну загибель принцеси Діани та наслідки цього для королівської родини. Оцінки критиків стосовно перших чотирьох серій останнього сезону "Корони" розходяться, але переважна більшість обурені неточним фактажем.

Минуло понад 25 років з моменту автокатастрофи в Парижі, утім багато людей і досі чітко пам'ятають ті події. Це пояснює те, чому глядачі та критики так уважно слідкують за тим, як Netflix відтворив події у стрічці та чому багато хто залишається незадоволеним.

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Критики розгромили 6 сезон серіалу "Корона"

Критики кажуть, що серіал почав опускатись ще у третьому сезоні, ледь тримав рівновагу у двох наступних частинах, а зараз продовжує нестись у прірву. Рецензенти пишуть, що навіть блискуча акторська гра не рятує ситуації.

Крім усіх своїх формальних провалів, сприйняттю фільму заважає те, що зображені в ньому події ще надто свіжі у пам'яті людей,

– написала Люсі Менган.

Аніта Сінгх погодилась з попередньою критикою, написавши, що "перлина Netflix зайшла у глухий кут", тому що новий сезон "переслідує химерний привид принцеси Діани". Вона зауважила, що ідея внести привид Діани в сюжету серіалу, який спочатку з'являється в літаку перед Чарльзом, а потім і перед самою королевою Єлизаветою, "щоб надати дружню пораду", виглядає як прояв відчаю з боку сценариста "Корони" Пітера Моргана, який у 2016 році створив дуже популярне телешоу.

Сінгх також висловила критику щодо сцен аварії:

"Хаос останнього дня Діани та Доді в Парижі відтворено достатньо точно, але сцени всередині тунелю Пон д'Альма відсутні. У всіх діалогах, пов'язаних із повідомленням про смерть Діани, відсутня мова, і глядач зосереджується на реакції персонажів", – сказала Аніта Сінгх.

Гру Елізабет Дебікі визнали видатною

У своїй чотиризірковій рецензії The Times розкритикувала привид Діани, але відзначила видатну гру Елізабет Дебікі.

Емпатія, з якою вона зображує останні вісім тижнів життя Діани, і її схожість з самою Діаною – надзвичайні. Це кокетливе схиляння голови, легка розгубленість, самотність Діани, яка водночас зʼявляється у яскравих купальниках на розкішній яхті аль Фаєдів,

– зазначили в The Times.

Позитивні відгуки на 6 сезон серіалу "Корона"

Кінокритик Арамід Тінубу з Variety позитивно відзначив, як зображені стосунки Діани та Доді.

Морган не створює бурхливого роману, а показує дружби, яка лише почала розквітати і яку загострила реакція суспільства та сімейні зобов'язання,

– висловився Тінубу.

Empire також високо оцінює новий сезон, давши йому цілих чотири зірки.

Це найбільш емоційний сезон "Корони", який оплакує принцесу Діану, поєднуючи реальні кадри й "привидів",

– написали в Empire.

Фактичні неточності у "Короні"

Келлі Свабі, королівський історик, каже, що їй, як історику, хочеться плакати.

Глядачі очікують від цього серіалу певної точності, адже якість його виробництва дуже висока, але це відбувається не завжди,

– висловилась Свабі.

Вона вказує, що подані в останньому сезоні сцени "невідомі нікому, оскільки вони розгорталися за закритими дверима". Наприклад, показано, як принц Чарльз сповіщає своїх синів про смерть Діани.

У серіалі принц Чарльз представлений емоційно, він плаче у паризькій лікарні, бачачи тіло Діани, і намагається заспокоїти своїх синів. Однак у своїх мемуарах у 2023 році він пише, що "тато не обійняв мене", коли повідомив про смерть матері, і найбільшою його втіхою було плескання по коліну.

У серіалі молодий принц Гаррі плаче під час церковної служби, коли він дізнається про смерть Діани. Але у своїх мемуарах Гаррі розповідає, що не розплакався, поки не побачив, як труну з його матір'ю опускають у землю.

Останні шість серій нового сезону вийдуть 14 грудня

Друга частина фінального сезону охоплює Золотий ювілей королеви, весілля принца Чарльза та Камілли, а також початок стосунків Вільяма і Кейт у Сент-Ендрюському університеті. У другій половині сезону принців Вільяма та Гаррі зіграють Ед МакВей та Лютер Форд, а Кейт Міддлтон представить Мег Белламі.

"Корона" 6 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу