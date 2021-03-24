7 фільмів з Джессікою Честейн, які високо оцінили глядачі

Неперевершена Джессіка Честейн святкує 44-річчя. З цієї нагоди пропонуємо влаштувати кіновечір з фільмами, в яких зіграла ця чудова голлівудська актриса.

Джессіка Честейн – одна з небагатьох актрис, яка вміє тримати глядача в інтризі та дивувати яскравими перевтіленнями. Домогосподиня, талановита юристка, винахідлива бізнесменка, науковиця чи борчиня за справедливість – здається, немає ролі, яка була б не до снаги цій зірковій іменинниці. А якщо не вірите – переконайтесь завдяки тематичній добірці, створеній завдяки оцінці глядачів.

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"Інтерстеллар"

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 8,6

Якщо ви хочете переглянути фільм, який змусить вас задуматись над майбутнім, пропонуємо обрати "Інтерстеллар". Ця стрічка Крістофера Нолана не покидає найпрестижніші рейтинги, зокрема IMDb.

За сюжетом, майбутнє усього людства опиняється під загрозою, адже через катаклізми врожаю стає все менше. Останньою надією людей на спасіння є команда NASA, яку очолює Купер. Головний герой повинен знайти придатну для життя планету в інших галактиках. І в цій місії не останню роль відіграє донька космонавта Мерф, яку в дорослому віці зіграла Джессіка Честейн.

"Інстерстеллар": дивіться трейлер

"Небезпечна гра Слоун"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 7,5

А от любителі фільмів з несподіваним фіналом точно будуть в захваті від стрічки "Небезпечна гра Слоун". У центрі сюжету опиниться талановита лобістка Елізабет Слоун. Завдяки хитрощам вона допомагає Конгресу США прийняти окремі закони. Та нова справа обертає все проти неї: впливовий політик прагне поквитатись з Елізабет і знищити її репутацію. Тож гра виходить на зовсім інший рівень, а на кону не тільки важлива поправка до конституції, але й майбутнє головної героїні.

До останніх хвилин буде складно передбачити, чим закінчиться "Небезпечна гра Слоун".

"Небезпечна гра Слоун": дивіться трейлер

"Гра Моллі"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,5

Не менш сильною жінкою Джессіка Честейн постає у драмі "Гра Моллі". Фільм дещо нагадує "Небпезечну гру Слоун", тож якщо ви були у захваті від цієї стрічки, неодмінно перегляньте й історію про Моллі Блум.

За сюжетом, колишня спортсменка змушена була влаштуватись у казино через отриману травму. Працюючи з кримінальними авторитетами, вона зрозуміла: з такими зв'язками, як в неї, можна влаштувати чудовий бізнес. Тому Моллі переїжджає до Нью-Йорка та організовує підпільне казино для багатіїв. Але саме впливові клієнти приводять її на лаву підсудних.

"Гра Моллі": дивіться трейлер

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"Укриття"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 7,4

Стрічка "Укриття" показала, що і драматичні ролі у Джессіки Честейн можуть бути особливими. Актриса зіграла жінку, яка підтримує свого чоловіка та бореться за свою сім'ю.

За сюжетом, Кертіс ЛаФорче починає бачити сни, в яких його родина стикається зі смертоносним торнадо. Коли видіння стають занадто правдоподібними, а головний герой вже не може відрізнити їх від реальності, він звертається за допомогою до лікарів. Паралельно чоловік будує укриття, щоб врятувати дружину і доньку. Та чи справді є загроза – глядачі побачать у напруженій драмі "Укриття".

"Укриття": дивіться трейлер

"Тридцять хвилин по півночі"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 7,4

Зіграла Джессіка Честейн і розумну спецагентку Майю. У фільмі "Тридцять хвилин по півночі" вона отримала непросте завдання – вистежити і знищити ватажка терористів Усаму Бен Ладена. За цю роль Джессіка Честейн отримала "Золотий глобус".

"Тридцять хвилин по півночі": дивіться трейлер

"Дружина доглядача зоопарку"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,0

Стрічка "Дружина доглядача зоопарку" має досить романтичну назву, за якою прихований потужний сюжет, що нагадує оскароносний "Список Шиндлера". Перед глядачами постане звичайне подружжя, яке є власниками Варшавського зоопарку. Під час німецької окупації міста Антоніна і Ян, не зважаючи на загрози, рятують людей від смерті, переховуючи їх у порожніх клітках для звірів.

"Дружина доглядача зоопарку": дивіться трейлер

"Древо життя"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 6,8

А завершити добірку фільмів ми вирішили стрічкою "не для всіх". "Древо життя" високо оцінили кіномани, які полюбляють містерії та напружені драми, водночас не поціновувачі таких жанрів залишились не в захваті від перегляду.

Фільм розкаже про Джека, який вже в дорослому віці згадує своє дитинство, не оминаючи радісні та складні періоди. Особливу увагу автори приділили образу мами головного героя, яка виступає повною протилежністю дещо деспотичного батька. Ці ролі отримали Джессіка Честейн і Бред Пітт, які бездоганно зіграли подружжя.

"Древо життя": дивіться трейлер