Ми підготували добірку найкращих романтичних фільмів, які гарантовано піднімуть настрій та додадуть пристрасті до вашого вечора. Отже, залишайте свої проблеми позаду та пірнайте у світ романтики.

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7 романтичних фільмів для двох

"Пурпурові серця"

Фільм заснований на однойменному романі Тесс Вейкфілд. Він розповідає про дівчину, яка хоче продовжувати свою кар’єру співачки й морського піхотинця. Спершу вони вдають, що закохані, але потім розуміють, що все це – насправді.

"Пурпурові серця": дивіться трейлер онлайн

"Крізь мо є вікно"

"Крізь моє вікно" – іспанський підлітковий романтичний фільм 2022 року режисера Марсаля Фореса за сценарієм Едуарда Сола та однойменним романом Аріани Годой. За сюжетом, Ракель – віддана донька та прекрасна дівчина, яка завжди дотримувалася правил і ніколи не ризикувала порушити їх. У фільмі ми бачимо, як її життя було наповнене лише навчанням та домашніми справами, а от щодо кохання, то це було щось нове та незвідане для неї. Вона закохалася у сусіда зі зворотного двору та стала вічно спостерігати за ним зі свого вікна. Проте, чи зможе вона здолати свою сором'язливість і піти на контакт? Це лише один із запитань, на яке вам доведеться відповісти, переглянувши цей чудовий фільм та інші романтичні історії про кохання для двох, які ми пропонуємо.

"Крізь моє вікно": дивіться трейлер

"Загублене місто"

У романтичному фільмі знялися Ченнінг Тейтум та Сандра Буллок. За сюжетом, ексцентрична письменниця відправиться в промотур свого бестселера разом із моделлю з обкладинки своєї книги. Потім виявиться, що їх хочуть викрасти, тож героям доведеться переховуватись у джунглях.

"Загублене місто": дивіться трейлер онлайн

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"Після. Довго і щасливо"

Стрічка "Після. Довго і щасливо" була покликана розставити всі крапки на "І" між коронними романтичними персонажами Тессою Янг (Джозефін Ленгфорд) та Хардіном Скоттом (Хіро Файнс-Тіффін), що вийшли з-під пера американської письменниці Анни Тодд в однойменній серії книг.

"Після. Довго і щасливо": дивіться трейлер

"Вийду за тебе"

Фільм "Вийду за тебе" є екранізацією графічного роману Боббі Кросбі. Головні ролі в ній зіграли Дженніфер Лопес та Оуен Вілсон. У центрі сюжету поп-зірка, яка під час весільної церемонії прямо на сцені дізнається, що її наречений, також відомий музикант, зраджував їй зі своєю помічницею. Тоді вона робить відчайдушний вчинок і виходить заміж за першого зустрічного з натовпу, який виявляється простим учителем математики.

"Вийду за тебе": дивіться трейлер

"До тебе чи до мене"

Романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях. Коли найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями, вони зазирають у життя одне одного, а це може розпалити кохання.

"До тебе чи до мене": дивіться трейлер

"Любов у квадраті знову"

Позитивна романтична комедія про стосунки прагматичної вчительки та відомого журналіста.

"Любов у квадраті знову": дивіться трейлер