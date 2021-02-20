Меріл Стріп, Кріс Еванс і не тільки: 8 акторів, які з тріском провалили кастинги до фільмів

У Голлівуді є чимало акторів, які тільки своєю появою в кадрі вже роблять стрічку популярною. Однак не завжди вони мали успішні проби на роль. І 8 історій знаменитостей переконають: навіть найвідоміші кінозірки зазнають фіаско.

Робота в Голлівуді – це постійні вдосконалення майстерності. Тому тільки ті актори, які готові проходити додаткові курси, готуватись місяцями до ролі та працювати над собою, досягають успіху. Але й у цьому випадку ніхто не застрахований від фіаско. Які ж невдачі спіткали топових акторів Голлівуду – дізнавайтесь у матеріалі.

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Меріл Стріп

Не існує кіномана, який би не знав творчість Меріл Стріп. Її акторська гра завжди викликає захват, тому складно повірити, що цю легендарну білявку не взяли на роль у фільмі "Кінг Конг".

Проби проходили у 1976 році, коли Меріл Стріп вже була добре відома як бродвейська актриса. Однак продюсер стрічки Діно Де Лаурентіс вважав, що жінка недостатньо красива для головної ролі. Тому Меріл Стріп не пройшла ці проби.

Це був мов холодний душ для молодої дівчини,

– згадала Меріл Стріп.



Меріл Стріп не отримала ролі у фільмі "Кінг Конг" / Фото Variety

Кріс Гемсворт

Цей австралійський красень одразу ж асоціюється у кіноманів з мужнім і нездоланним Тором. Однак виявилось, що спершу актор з тріском провалив ці проби.

Після першого прослуховування Крісу Гемсворту навіть не перетелефонували. Натомість його молодший брат Ліам пройшов у п'ятірку претендентів на цю роль у проєктах Marvel. Але ніхто з цих акторів так і не отримав престижний контракт. Тоді у кастинги втрутились представники Кріса.

Мій менеджер сказав: "Якщо вам сподобався Ліам, можливо, вам підійде його старший брат", – згадав Крім Гемсворт.

І вже з другої спроби знаменитого красеня затвердили на роль Тора.



Кріс Гемсворт у ролі Тора / Фото DNA India

Генрі Кавілл

А от актор Генрі Кавілл, який добре відомий глядачам за серіалом "Відьмак", не зумів підкорити авторів франшизи про Джеймса Бонда. Харизматичний британець на кастингах мав відтворити сцену Шона Коннері, коли він виходив з ванної в одному рушнику. Однак Генрі Кавілл тоді не ретельно готувався до цих кінопроб та не вразив авторів проєкту рельєфним тілом.

Я пам'ятаю, як режисер Мартін Кемпбелл сказав мені: "Ти виглядаєш трішки повненьким, Генрі". Я нічого не знав ні про тренування, ні про дієти. І я радий, що Мартін це сказав, бо я добре реагую на критику. Це допомагає мені стати кращим, – розповів Генрі Кавілл.

Зрештою роль легендарного спецагента дісталась Деніелу Крейгу. Тепер же Генрі Кавілл вдруге претендує зіграти Джеймса Бонда.



Генрі Кавілл не пройшов кастинги на роль Джеймса Бонда / Фото Instagram / @henrycavill

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Емма Стоун

Всього у 12 років Емма Стоун впевнено будувала свою кінокар'єру. Молода актриса пробувалась на роль у комедійний серіал "Всяка всячина". І хоч Емма має чудове почуття гумору, імпровізувати на кастингах їй не вдалось.



Емма Стоун / Фото New York Magazine

Люсі Хейл

Водночас Люсі Хейл, зірка "Милих ошуканок", хотіла б назавжди забути про кінопроби на головну роль у "50 відтінків сірого".

"Це було так дискомфортно! Це було саме те, чого я і очікувала: великий монолог, але просто переповнений сексом. Деякі фрази мені було дуже ніяково читати вголос. Але це саме той випадок, коли ви повинні повністю віддатися своїй справі, інакше виставите себе повним дурнем", – розповіла красуня Люсі Хейл.



Люсі Хейл не пройшла кастинг до "50 відтінків сірого" / Фото Instagram / @lucyhale

Кріс Еванс

Актор Кріс Еванс намагався потрапити у стрічку "Бувай, дитинко, бувай". У коридорах він зустрівся з Беном Аффлеком, який був режисером проєкту. Кріс нічого кращого не придумав, як поцікавитись, чи добре він припаркував авто поряд зі студією, чим здивував свого колегу.

"У той момент мені хотілося опинитися де завгодно, але тільки не там. Моє серце вискакувало з грудей. Я був такий пригнічений, що почав цю зустріч саме з цього. Я став відповідати йому коротко. Мене посадили в крісло-гойдалку, і я став просто нервово гойдатися. "Який був твій останній фільм?" – питали мене. А я відповідав, що хороший. "Як було працювати з Денні Бойлом?" – продовжували вони. Я говорив, що це було добре. Це було жахливо, повна катастрофа. Так що зрозуміло, що я не отримав цю роботу", – пригадав Кріс Еванс.



Неперевершений Кріс Еванс / Фото US Weekly

Раян Рейнольдс

А от Раян Рейнольдс неохоче розповідав, що провалив проби до голлівудського мюзиклу. Про яку саме стрічку йшла мова, він вирішив не уточнювати.

"Я один з тих людей, які співають в душі і думають, що у них непогано виходить. Але як тільки я виходжу в реальний світ, мій голос перетворюється в молот, який б'є всіх по обличчю. Я був на прослуховуванні, де мені довелося співати, і це було досить погано. Це одне з тих прослуховувань, які були настільки поганими, що я, озираючись назад, думаю: "А що, якщо цей запис спливе коли-небудь?" Це буде моєю смертю. Це було просто жахливо", – з гумором поділився він.



Раян Рейнольдс хотів зіграти у мюзиклі / Фото Cinema Blend

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Дакота Джонсон

Провалила кінопроби і Дакота Джонсон. Як і Раян Рейнольдс, актриса вирішила не розсекречувати назву проєкту, в який намагалась потрапити. Однак зізналась, що іноді імпровізації на пробах є зайвими.

"У мене було прослуховування, і я повністю в нього поринула, я дійсно увійшла в роль. Вона була дуже драматична, і я зняла свою сорочку, але тоді мені не потрібно було цього робити. А потім мені сказали: "Це було чудово і дуже мило". Я подякувала, а потім мені довелося підняти свою сорочку з підлоги. Одягаючи її, я все ще продовжувала говорити. Це виглядало дуже некоректно. І мені досі дуже ніяково", – розповіла Дакота Джонсон.



Дакота Джонсон осоромилась на кінопробах​ / Фото Sky News