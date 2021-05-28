8 несподіваних фактів про спеціальний епізод "Друзі: Возз'єднання"

Шанувальники культового серіалу "Друзі» довго чекали на возз'єднання всього складу і це нарешті відбулось в єдиному та останньому епізоді. Впродовж однієї години та сорок чотири хвилини на глядачів чекала ностальгічна хвиля та нестримний сміх від каналу HBO Max.

Епізод починається досить емоційно, особливо, коли всі актори – Дженніфер Еністон Ліза Кудров, Кортні Кокс, Девід Швіммер, Меттью Перрі та Метт Леблан – повертаються на знімальний майданчик з відтвореними культовими декораціями, де вони знімали "Друзів". Камера слідує за тим, як компанія ходить навколо, згадуючи спогади і ділячись історіями про 10-річний досвід створення одного з найкращих шоу, що коли-небудь транслювалися по телебаченню.

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Хоч в епізоді возз'єднання "Друзів" є знаменитості, несподівані зустрічі та навіть вікторини, найцікавішими стали історії, які актори розповідали про свій досвід участі в шоу. І саме в цих дискусіях розкрились деякі одкровення – від кумедних до приголомшливих.

8 несподіваних фактів епізоду "Друзі: Возз'єднання"

1. Кортні Кокс мала шпаргалки своїх реплік

Одне з найцікавіших відкриттів відбувається на початку випуску, коли Леблан згадує, як Кокс ховала свої репліки на обідньому столі в квартирі Моніки і Рейчел. Одного разу, прямо перед зйомками, Леблан забрав усі шпаргалки Кортні Кокс, які вона ховала за мискою, що завжди стояла на столі, і розказав, що вона дуже розізлилася на нього, коли вони почали знімати дубль.



Мет Леблан розповідає історію про шпаргалки Кортні Кокс / Скриншот епізоду

2. Девід Швіммер не був прихильником мавпи Роса – Марселя

Мавпа Марсель була представлена в першому сезоні шоу. І хоча Еністон згадала, як вона любила Марселя, Швіммер розповів, що він не був найбільшим його прихильником. "Перш за все, я хочу сказати, що люблю тварин", – сказав актор, перш ніж пустити в хід дуже смішну тираду про те, чим саме Марсель його нервував:

Коли мавпа відпочивала, вона сідала мені на плече, і тренер підходив і просто давав мавпі поїсти живих личинок. Так що мавпа сиділа у мене на плечі та їла личинок: ламала їх навпіл і з'їдала, а потім просто робила отак (Швіммер поклав руки на голову). Так що в моїй голові були мавпячі брудні руки. Саме тому Марселю зовсім скоро потрібно було "відвалити",

– сміється актор.



Мавпа Марсель та Девід Швіммер / Скриншот з епізоду

3. Метт Леблан вивихнув плече на зйомках "Епізоду, де ніхто не готовий"

У культовому епізоді 3-го сезону, Джої та Чендлер б`ються через місце у кріслі. Вони деякий час бігали один за одним, доки в якийсь момент Джої не сяде в нього. На четвертому дублі Леблан настільки захопився, що сильно вдарився об плече і вивихнув його , коли черговий раз падав у крісло з розбігу. Режисери закрили виробництво і були змушені чекати, поки рука Леблан не зажила, перш ніж вони змогли зняти кінець епізоду, оскільки в епізоді брали участь всі актори в одній кімнаті. Але це пояснює, чому в наступному епізоді шоу він починається з того, що Джої падає з ліжка за кадром, що призводить до того, що він носить перев'язку до кінця епізоду.



Актори переглядають дубль, в якому Леблан зламав руку / Скриншот з епізоду

4. Дженніфер Еністон і Девід Швіммер визнали, що були закохані

Найбільшим одкровенням спеціального випуску возз'єднання "Друзів" стала відповідь на питання модератора Джеймса Кордена, коли він запитав, чи були у когось закадрові романи. Еністон і Швіммер подивились один на одного, перш ніж Швіммер розповів всю правду.

Виявилось, що у першому сезоні Швіммер був закоханий в Дженніфер, на що Еністон додала, що вона теж була закохана в нього.

В якийсь момент ми обидва дуже захопились почуттями один до одного. Але це було схоже на проходження двох кораблів, тому що один з нас завжди був у відносинах, і ми ніколи не перетинали цю межу. Ми поважали це,

– прокоментував Девід.

Еністон продовжила, додавши, що перший їх поцілунок був той, якого вони обидва чекали – на екрані, в епізоді, коли Росс і Рейчел вперше поцілувалися:

Чесно кажучи, я пам'ятаю, як одного разу сказав Девіду: "Буде жахливо, якщо ми з тобою вперше поцілуємося і це буде по національному телебаченню". Звичайно, що так і сталось – перший раз ми поцілувалися в тій кав'ярні. Так що ми просто направили все наше обожнювання і любов один до одного в Росс і Рейчел,

– пояснила Дженніфер Еністон.

Після цього викриття показали кадри table reading зі Швіммером та Еністон, де вони читають найзворушливішу сцену вголос один одному (і особливу хімію шанувальники можуть відчути досі). Це чесно пояснює, чому відносини Росса і Рейчел були такими справжніми, адже актори дійсно спрямовували свої почуття один до одного на своїх героїв.



Дженніфер Еністон та Девід Швіммер під час читання сцени з поцілунком / Скриншот з епізоду

5. Актори категорично проти знімати фільм

На питання, чи буде коли-небудь фільм "Друзі", як це часом роблять режисери та актори популярних серіалів, шістка одноголосно відповіла "ні", адже, на думку Кудров, продовження зіпсує фінал шоу:

Ні, тому що це все. Марта Кауфман та Девід Крейн закінчили шоу дуже добре. У всіх дуже хороше життя, і їм доведеться заплутувати знову всі ці гарні речі, щоб були нові історії. А я не хочу, щоб чийсь щасливий кінець був розгаданий,

– прокоментувала Ліза Кудров.

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6. Актори розповіли про теперішнє своїх персонажів

Підсумовуючи, акторів запитали, що, на їхню думку, сталося з їх персонажами. Що стосується Роса та Рейчел, Еністон припустила, що вони одружилися, і вони народили ще дітей, а Рос все ще грається із кістками (має на увазі палеонтологію, професію Геллера).

Кортні Кокс сказала що, хоча діти Моніки і Чендлера, ймовірно, вже закінчили навчання, Моніка, як і раніше, "дуже конкурентоспроможна" мама. І також акторка додала, що Чендлер змушує її сміятися кожен день.

За словами Кудров, Фібі все ще щаслива в шлюбі з Майком, вони живуть в Коннектикуті. Також Ліза наголосила, що у Фібі з Майком народились діти, і що вона (Фібі) є захисницею для своїх дітей, які дещо інші, а також – всіх дітей, які трохи інші: Фібі розробила програму з мистецтва та музики.

А Джої? Леблан сказав, що відкрив магазин сендвічів десь на Веніс-Біч.

7. Леді Гага та Ліза Кудров виконали легендарну пісню про кота

Як відомо, за сюжетом серіалу, Фібі не дуже любила, коли хтось виконував її пісні. Особливо пісню про кота. Втім, здається, що дует цих прекрасних жінок вдався на славу. Також Леді Гага подякувала для Фібі, що акторка виконала роль особливої людини, яка дуже відрізняється від інших. Співачка підкреслила, що виконання Лізою Кудров такої ролі моральна та психологічно допомогло для неї та для багатьох інших людей, які відчувають себе інакше. Ліза Кудров розчулилась від такої відвертості.



Леді Гага та Ліза Кудров виконують пісню про кота / Скриншот з епізоду

8. Кара Делевінь, Джастін Бібер, Сінді Кроуфорд…

...і це далеко не увесь список зірок, які з'явились в епізоді. Відомий учасник кей-поп гурту BTS зізнався, що вивчив англійську мову завдяки серіалу "Друзі".

Кіт Герінґтон, зірка "Грі Престолів", підкреслив, що серіал став культовим завдяки геніальній грі шістьох акторів, які зробили своїх персонажів незабутніми.

Девід Бекхем прокоментував, що продовжує переглядати серіал, коли залишається сам без дружини та дітей. Адже, на думку Бекхема, серіал створює особливу атмосферу дому. Улюбленим епізодом футболіста є "Епізод, де ніхто не готовий".

Шанувальники особливо чекали на костюмований показ мод від зірок і це було приголомшливо! Кара Делевінь з'явилась на подіумі в образі Рейчел-дружки в рожевій сукні, а також у костюмі Різдвяного броненосця, наполовину єврея, друга Санта Клауса.

Джастін Бібер вразив в костюмі Спадніка – наполовину картоплі, наполовину російського супутника, костюма Роса на Гелловін.

Сінді Кроуфорд також з'явилась в образі Роса – у вузьких шкіряних штанах.