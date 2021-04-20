Кроулі повертаються: які актори зіграють у сиквелі "Абатство Даунтон 2"

Прихильники історичного серіалу "Абатство Даунтон" в очікуванні на новий сиквел до знаменитої драми. Стрічку планують презентувати до кінця 2021 року, а до своїх ролей повернуться головні актори проєкту, які вже стали улюбленцями публіки.

Улюблений драматичний серіал мільйонів людей повернеться на великі екрани завдяки сиквелу. В основу стрічки буде покладена історія з життя аристократів у ХХ столітті, за якою глядачі могли стежити у серіалі та першому сиквелі "Абатство Даунтон". Зйомки фільму вже стартували, а автори наголошують, що його вихід запланований на 22 грудня 2021 року.

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Немає кращого місця для свят, ніж дім. А ми не можемо уявити кращого подарунка, ніж возз'єднання з Джуліаном, Гаретом і всією сім'єю Даунтон у 2021 році, Кроулі повернуться в дома до своїх шанувальників,

– сказав голова Focus Features Пітер Куявський.

Актори фільму "Абатство Даунтон 2"

На знімальний майданчик "Абатства Даунтон" повернувся сценарист Джуліан Фелоуз, який створить нову неймовірну історію. А от екранізує все режисер Саймон Кертіс.

Повернуться на екрани і улюблені персонажі глядачів. У фільмі "Абатство Даунтон" можна буде побачити акторів:

Г'ю Бонневілль – граф Грентем, Роберт Кроулі

Меггі Сміт – Вайолет, графиня Грентем

Джим Картер – дворецький Чарльз Карсон

Лора Кармайкл – леді Едіт, донька графа

Мішель Докері – леді Мері

Пенелопа Вілтон – Ізабел Кровлі

Елізабет Макговерн – Кора Кровлі, графиня Грентем та ін.

Також очікується і поява нових героїв, адже в акторському касті "Абаства Даунтон 2" можна побачити Г'ю Денсі, Лору Геддок, Домініка Веста і Наталі Бай.