Найзворушливіший момент: на Actor Awards вшанували пам'ять легендарної Кетрін О'Гари

1 січня в Лос-Анджелесі відбулася 32-а церемонія Actor Awards. На заході оголосили переможців у номінаціях "Найкращий виконавець головної ролі", "Найкращий актор" та інших.

Також відбулося посмертне нагородження та вшанування пам'яті легендарної акторки Кетрі О'Гарри. Про це повідомили на інстаграм-сторінці Actor Awards.

Радимо Захопливий український кримінальний серіал, який можна подивитися на YouTube безплатно

На Actor Awards вшанували пам'ять легендарної Кетрін О'Гари

У ніч з 1 на 2 березня 2026 року відбулася церемонія вручення премії Actor Awards. Хто отримав нагороди в ключових категоріях, можна дізнатися за посиланням. Про цю подію розповідало видання People.

Найзворушливішим моментом вечора стало посмертне нагородження легендарної Кетрін О'Гари за роль у серіалі "Кіностудія".

Вона здобула нагороду в номінації "Найкраща акторка в комедійному серіалі". На сцену, щоб отримати нагороду, вийшов її колега по знімальному майданчику – Сет Роген.

Усі присутні в залі вшанували пам'ять акторки стоячи. Її робота вплинула на ціле покоління акторів та глядачів, тож ця нагорода абсолютно заслужена і почесна, навіть попри те, що була вручена посмертно.

Що відомо про смерть Кетрін О'Гари?