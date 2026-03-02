Найзворушливіший момент: на Actor Awards вшанували пам'ять легендарної Кетрін О'Гари
- На церемонії Actor Awards вшанували пам'ять Кетрін О'Гари, яка отримала посмертну нагороду за роль у серіалі "Кіностудія".
- Кетрін О'Гара померла 30 січня 2026 року у віці 71 року через короткотривалу хворобу, що стало великою втратою для Голлівуду.
1 січня в Лос-Анджелесі відбулася 32-а церемонія Actor Awards. На заході оголосили переможців у номінаціях "Найкращий виконавець головної ролі", "Найкращий актор" та інших.
Також відбулося посмертне нагородження та вшанування пам'яті легендарної акторки Кетрі О'Гарри. Про це повідомили на інстаграм-сторінці Actor Awards.
Радимо Захопливий український кримінальний серіал, який можна подивитися на YouTube безплатно
На Actor Awards вшанували пам'ять легендарної Кетрін О'Гари
У ніч з 1 на 2 березня 2026 року відбулася церемонія вручення премії Actor Awards. Хто отримав нагороди в ключових категоріях, можна дізнатися за посиланням. Про цю подію розповідало видання People.
Найзворушливішим моментом вечора стало посмертне нагородження легендарної Кетрін О'Гари за роль у серіалі "Кіностудія".
Вона здобула нагороду в номінації "Найкраща акторка в комедійному серіалі". На сцену, щоб отримати нагороду, вийшов її колега по знімальному майданчику – Сет Роген.
Усі присутні в залі вшанували пам'ять акторки стоячи. Її робота вплинула на ціле покоління акторів та глядачів, тож ця нагорода абсолютно заслужена і почесна, навіть попри те, що була вручена посмертно.
Що відомо про смерть Кетрін О'Гари?
- Ви знаєте цю неймовірну акторку як маму Кевіна з легендарного фільму "Один вдома".
- Акторка померла 30 січня 2026 року внаслідок короткотривалої хвороби.
- Новина про її смерть сколихнула Голлівуд.
- На момент смерті Кетрін О'Гаррі був 71 рік.
- Про її смерть повідомляли видання Variety, а про важку втрату повідомив менеджер акторки.